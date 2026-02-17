Китайските автомобили биха могли да паркират в американски автосалони по-рано, отколкото много хора си мислят. И всъщност това е добра новина за американските потребители, пише CNN Business. Автомобилните компании от Китай произвеждат повече превозни средства от всеки друг на света, като освен това и изнасят повече. Мисоките мита и враждебните търговски отношения между Вашингтон и Пекин обаче ги държат далеч от американския пазар. Засега.

Това обаче вероятно ще се промени, според експерти, които смятат, че китайските автомобили ще се появят в американските автосалони през следващите пет до десет години.

"Амбицията е налице", казва Лей Син, независим автомобилен анализатор и бивш главен редактор на списание China Automotive Review, допълвайки, че това е неизбежно, дори ако компаниите трябва да строят фабрики в САЩ, вместо да доставят автомобилите си от Китай.

Според експерта голям брой китайски автомобилни производители вече са показали "готовност да дойдат в Америка, да произвеждат в САЩ".

Защо обаче това би било полезно за американските купувачи на автомобили? По-голямата конкуренция означава повече избор, особено за електрически превозни средства, което от своя страна би трябвало да понижи цените. Но това също би свило печалбите и пазарния дял на автомобилните компании, които вече продават в САЩ, вероятно засягайки близо 1 милион души, които работят за тях.

Китайските автомобили, доставяни отвъд океана, днес се предлагат със 100% мито, което е най-високата митническа ставка за всеки внос. Американският президент Доналд Тръмп, критик на повечето китайски продукти, наскоро изглеждаше като готов да промени отношението си към китайските марки, ако те строят заводи в САЩ.

"Ако искат да дойдат и да построят завода, да наемат вас и вашите приятели и съседи, това е чудесно. Това ми харесва", заяви той в реч миналия месец в Икономическия клуб на Детройт.

"Нека Китай влезе, но по този начин."

На въпрос за готовността на администрацията да позволи на китайските автомобилни производители да навлязат на американския пазар, служител на Белия дом заяви пред CNN, че "администрацията подкрепя всички инвестиции в Съединените щати, стига националната и икономическата сигурност на Америка да не бъде компрометирана."

Китайските автомобилни производители поемат водещата роля

Всяко китайско навлизане на американския пазара може допълнително да затвърди доминацията на Пекин в индустрията. Китай е произвел една трета от всички автомобили в света миналата година, като над 8 милиона от тях са изнесени на други пазари по света, според Китайската асоциация на производителите на автомобили. Това е с 30% повече в сравнение с 2024 г. Китай засенчи Япония като най-големия износител на автомобили в света през 2023 година.

Китай е особено конкурентен и когато става въпрос за електромобили. Китайският автомобилен производител BYD изпревари Tesla миналата година като най-голямата компания за електрически автомобили в света, а тази седмица и Ford по глобални продажби.

Изграждането на автомобилна фабрика в САЩ може да отнеме няколко години, но водещи експерти са съгласни, че повечето китайски производители на автомобили вече са се насочили към американския пазар. Според много от тях както Европа, така и Америка до няколко години буквално ще са заляти с китайски коли.

"Не е тайна, че всеки автомобилен производител в света гледа на пазара на Съединените щати като на най-добрата арена за триумф", казва Майкъл Дън, консултант по автомобилната индустрия, който участва в усилията на западните автомобилни производители в Китай от 90-те години на миналия век.

"Това е така, защото американските потребители са по-богати и купуват по-големи и по-скъпи превозни средства - което означава, че е по-изгодно от всяко друго място", добавя той.

Дън подчертава, че средната цена на автомобил, изнесен от Китай миналата година, е била около 19 000 долара, докато средната цена на нов автомобил, продаден в Съединените щати, е около 50 000 долара.

Впрочем, Volvo, която е собственост на китайския автомобилен производител Geely, построи завод в Южна Каролина през 2015 година. Заводът, който в момента е в процес на разширение за 1,3 милиарда долара, може да послужи като отправна точка за Geely, за да започне да произвежда автомобили от марките си Zeekr и Lynk & Co. в САЩ. Глобалният директор на Geely по комуникациите Аш Сътклиф намекна за това в интервю за Autoline миналия месец.

Geely вече продава ограничен брой Zeekr-и на Waymo, звеното за автономни превозни средства на компанията майка на Google Alphabet. Geely е китайската автомобилна компания, която е най-добре подготвена да навлезе на американския пазар, казва Син.

"Мисля, че ще имаме съобщение за това през следващите 24 до 36 месеца."

Низходящ натиск върху цените на автомобилите

С цените на американските автомобили, които се движат близо до рекордно високи нива, китайските компании биха допринесли с по-голям избор и капацитет. А това е предпоставка за по-ниски цени, какъвто е случаят в Европа, откакто китайските автомобилни производители навлязоха на този пазар, според редица американски експерти.

Популярността на китайските марки както в Европа, така и на вътрешния им пазар не се основава само на цената, но вече често и на качеството, смята Бил Русо, който е ръководител на базираната в Шанхай инвестиционна консултантска фирма Automobility.

"Чуждестранните марки загубиха повече от половината от пазарния си дял (в Китай) за по-малко от пет години и причината не е, че на китайските потребители е било казано, че трябва да купуват китайски продукти. Те просто произвеждаха по-добри автомобили и по-добри технологии на достъпни цени."

Глобалната експанзия на китайските автомобилни производители се дължи и на ожесточена ценова конкуренция между повече от 100 местни марки. В Китай десетилетия държавна подкрепа и големи инвестиции създадоха значителен свръхкапацитет в автомобилния сектор. Слабите потребителски разходи тази година добавиха спешност за автомобилните производители да се разширят в чужбина.

"Американският пазар не е задължително да е по-лесен", коментира Русо.

Китайските автомобилни компании може да се сблъскат с проблеми при пробиването си сред американските купувачи, които може да не се доверяват на непозната марка. Русо обаче вярва, че всяко безпокойство, че колата е "евтина", но некачествена, може бързо да бъде преодоляно.

"Наистина ли американците се интересуват кой е произвел колата, ако тя се окаже е добра? Не мисля, че се интересуват", смята той.

"Американците ходят в Walmart и купуват китайски неща непрестанно. Мисля, че в крайна сметка пазарът се интересува най вече от съотношението цена-качество."