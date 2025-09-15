Китайската автомобилна индустрия има планове за агресивна глобална инвазия, но се сблъсква с все по-силна конкуренция от Европа и то на родна земя. Старият континент е във фокуса на азиатските компании, съобщава CNBC, обобщавайки изводите от състоялата се преди дни конференция IAA Mobility в Мюнхен.

Сред най-големите експонати на изложението в Германия бяха тези на китайски компании за електрически автомобили, което подчертава амбициите им да се разширят извън Китай. Европа е пазар, в който традиционните автомобилни производители изостават в разработването на електрически превозни средства, дори когато увеличават пускането на нови автомобили.

Дори Tesla, която толкова дълго време се смяташе за лидер на пазара на електрически превозни средства, отбеляза спад в продажбите в региона.

Въпреки че китайските производители на електромобили са изправени пред тарифи от Европейския съюз, играчите от втората по големина икономика в света реагират на засилващата се конкуренция, като си поставят наситина агресивни цели за продажби и разширяване.

"Настоящият растеж на Xpeng в световен мащаб е по-бърз от очакваното", коментира Хе Сяопън, главен изпълнителен директор на Xpeng, в интервю за CNBC.

Агресивнте планове за разширяване

Китайските производители на автомобили изобщо не крият амбициозните си планове за разширяване. Хе от Xpeng заяви, че компанията планира да пусне масовата си серия Mona в Европа през следващата година. В Китай автомобилите Mona на Xpeng стартират продажби на цена от малко под 17 000 щатски долара. Внасянето на тези коли в Европа би добавило сериозна ценова конкуренция.

Източник: iStock

Междувременно, Guangzhou Automobile Group (GAC) се стреми към бърз растеж на продажбите си в Европа. Вей Хайганг, президент на GAC International, заяви пред CNBC, че компанията има за цел да продаде около 3000 автомобила в Европа тази година и поне 50 000 бройки до 2027 г.

GAC обяви и планове за пускане на пазара на два електрически автомобила - Aion V и Aion UT. Leapmotor също присъстваше със собствен щанд.

Има признаци, че китайските играчи са си проправили път в Европа рано. Пазарният дял на китайските автомобилни марки на Стария континент почти се е удвоил през първата половина на годината в сравнение със същия период на 2024 г., въпреки че все още остава нисък - малко над 5%, според Jato Dynamics.

"Значителното присъствие на китайски производители на електрически превозни средства (EV) на IAA Mobility сигнализира за нарастващите им амбиции и увереност в европейския пазар", казва Муртуза Али, старши анализатор в Counterpoint Research.

Технологии и джаджи във фокуса на внимание

Много от китайските автомобилни производители са се позиционирали като технологични компании, подобно на Tesla, и техните автомобили подчертават това. Голяма част от електрическите автомобили имат големи екрани, оборудвани с лъскави интерфейси и гласови асистенти. А в опит да привлекат купувачи, някои компании са включили допълнителни джаджи.

Например, Aion V на GAC разполага с хладилник, както и с функция за масаж на седалките.

Това е един от начините, по които китайските играчи се стремяха да се диференцират от традиционните марки.

"Шансовете за успех за китайските автомобилни производители са големи, особено след като имат предимство по отношение на достъпността, технологията на батериите и мащаба на производство", коментира Али от Counterpoint.

Европейските автомобилни производители отвръщат на удара

Традиционните автомобилни производители от Европа се стремят да покажат собствената си мощ, като първенци в това са Volskwagen, BMW и Mercedes.

BMW, подобно на китайските играчи, се фокусира върху технологиите, като рекламира така наречената си "супер смарт архитектура", която замества хардуера с централизирана компютърна система. BMW, която представи iX3 на изложението в Германия, и производителят на чипове Qualcomm също обявиха софтуер за асистирано шофиране, който двете компании са разработили съвместно.

"Европейските автомобилни производители все още притежават значителна стойност на марката и наследство. Предизвикателството за тях е да постигнат мащабно производство и да внедрят нови технологии по-бързо", казва Али от Counterpoint.

"Китайците със сигурност не чакат никой да ги настигне и постигат значителни печалби."

Volkswagen и френската автомобилна компания Renault също показаха някои нови електрически автомобили.

Независимо от продуктовата блиц кампания, все още има опасения, че европейските компании не се движат достатъчно бързо. Новият iX3 на BMW е базиран на платформата за електрически превозни средства, която дебютира преди две години. Междувременно китайските производители на електромобили бързо пускат на пазара по-нови модели.

"Ангажиментът към традиционни структури и постепенното развитие забави способността им да изградят и използват стабилна екосистема от електромобили, оставяйки ги зад бързо развиващите се конкуренти", коментира Тами Мадсен, професор по мениджмънт в Училището по бизнес "Лийви" в университета Санта Клара.

Въпреки че европейските автомобили имат силна история на марките, а техните изпълнителни директори признават и уж приветстват конкуренцията, китайците наистина не се отказват. Остава да видим дали ще спечелят.