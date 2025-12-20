Изнасяме 70% от продукцията си в 12 държави в Европа, като се фокусираме върху качествени, 3D елхи, които изглеждат реалистично както отдалеч, така и отблизо. Това сподели в студиото на Money.bg Йонко Земярски, собственик на ГРИПС.

Българската компания, чиято фабрика се намира на територията на Индустриална зона Раковски, е и единствената на Балканите, която произвежда изкуствени коледни дръвчета.

Земярски обясни, че компанията започва като семеен бизнес още през 1991 година с производство на фолио, но постепенно развива такова за елхи. "Фолиото, което произвеждахме, започна да се използва от компании за изработка на изкуствени елхи, включително и за износ в Канада. В един момент решихме, че можем да направим този продукт сами", разкри Земярски.

Той разказа още, че първите опити не са напълно успешни, но с инвестиции в технологии и натрупания опит ГРИПС постепенно изгражда собствен асортимент от висококачествени елхи. "Всичко започна като си станахме потребители на нашето фолио. След 15-ата година обаче този бизнес се разви в много държави. Самите технологии направиха така, че елхите да стават много близки по вид до естествените. И това всъщност повиши пазара", коментира гостът.

Източник: ГРИПС

Към момента компанията предлага около 30 различни модела - зелени, със заскрежение, с по-големи или по-малки иглички, с по-гъсти клони, както и по-компактни модели. Повечето от тях са по идея на производителите, но гостът признава, че се вдъхновяват от вече съществуващи продукти на пазара.

"Основните модели, които имаме, са 3D елхите, които изглеждат много, много добре и от 2 м, и от 20 см", разказа той.

Какво значи гигантска елха?

Според неофициално проучване на компанията, в България има най-голям интерес към гигантските елхи. Това са модели, чиято височина започва от 5 и достига от 15 м. "Ние сме от развиващите се пазари. И българските общини, и търговските центрове в последните години усетиха, че около големите елхи се случват много снимки, клипове. И това всъщност събира общността.

Българските общини разполагат с ресурси, благодарение на които могат да си позволят да украсяват и отделят сериозни бюджети", обясни този "феномен" Земярски.

Той подчерта, че такъв тип гигантска елха е "цяло съоръжение". Тя е "защитена от вятъра, монолитна метална конструкция, която струва пари", разясни още гостът и допълни, че в последните 3-4 години и големи, и малки общини инвестират в подобни елхи, което е добре за бизнеса, но и е добър атестат за местните власти.

Гигантски коледни дървета, произведени в Раковски, могат да се видят и в столиците на доста страни в региона - Белград, Букурещ, Загреб. "Рекордьорът" безспорно е 17,5-метрова елха в Унгария, поръчана от голяма компания за енергийни напитки, разкри Йонко Земярски.

Според него бързата доставка е ключов фактор за успеха на ГРИПС в региона: "Все повече клиенти искат точния размер, точния модел. Но понякога веригите не разполагат с тези модели, губят продажби и затова са ни предпочели като почти ексклузивен доставчик. Ние за около 3-4 дни можем да отидем във всяка точка в близост до 1500 км, което е ключово за тази стока", категоричен бе гостът.

Предизвикателства и успехи

В началото бизнесът в голяма степен е сезонен, сподели гостът, но с годините компанията успява да го разгърне до 10-11 месеца в годината. Това, което е истински ценното обаче е екипът, признава Земярски.

Той наброява около 50 човека. "Хората, които работят при нас, са от 15-20 години и са изключителни професионалисти. И благодарение на тях, ние сме абсолютни лидери в своя бизнес", категоричен е той и допълва, че част от стратегията на компанията е да си пази работниците "с добра, достойна цена на труда".

"В нашия бизнес пружината се "натяга" много дълго време и ние го знаем. Никога не я пренавиваме, защото не е нужно. Трябва да запазваме здравето на хората, тъй като те ни трябват за дълго време", категоричен бе Земярски.

Целия разговор гледайте във видеото!