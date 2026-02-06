Националният авиопревозвач възобновява сезонните си полети по линията София - Милано - София. Първият полет до удобното летище Малпенса ще се изпълни на 3 март, а билетите в икономична класа започват от 89 евро за посока. Полетите по линията ще се изпълняват с три честоти седмично - вторник, петък и неделя, като резервации за пътувания са възможни за периода от март до октомври.

Познат като столица на модата, вторият по големина италиански град Милано е сред водещите туристически и културни центрове в Северна Италия и една от най-привлекателните дестинации за шопинг в Европа. Милано предлага отлични възможности за пазаруване - от водещи дизайнерски бутици до модерни търговски зони.

Италианската кухня предлага богато разнообразие за всеки вкус, което може да се усети в традиционните пицарии, уютните квартални бистра, малките джелато сладкарници, изисканите ресторанти или специалните винени и суши барове.

Сред задължителните забележителности в Милано са световноизвестната опера Ла Скала и готическата катедрала Дуомо, а срещу нея е и Кралския дворец с редица изложби. Не бива да пропускате най-известния стенопис "Тайната вечеря", разположен в църквата Санта Мария деле Грацие, а след това е добре да разгледате интерактивния музей на науката и технологията "Леонардо да Винчи" или някое от многобройните арт пространства на града.

Разходката до замъка Сфорца, построен през 1368 г., е още едно емблематично преживяване за всички гости на града, а футболните фенове могат да посетят музея на спорта на легендарния стадион "Сан Сиро". Любителите на моторните спортове имат възможност лично да присъстват на състезание от Формула 1 на пистата Монца, разположена на 15 км от Милано.

С новите самолети на "България Еър" Airbus A220 пътуването от София до сърцето на италианската култура и обратно до България е винаги удобно и приятно. Модерните машини предлагат повече лично пространство в пътническата кабина, просторни багажни отделения, по-широки седалки, по-големи прозорци и по-ниски нива на шум, както и възможност за зареждане на електронни устройства на всяка седалка.

В икономична класа може да се възползвате от безплатен check-in преди полет, ръчен багаж до 10 кг, заедно с лична вещ (дамска чанта или лаптоп), както и вкусен кетъринг на борда с топъл сандвич, шоколадче, кафе, чай, вода и различни напитки. А гостоприемството на кабинния състав и отношението към пътниците е пословично за стандартите на националния авиопревозвач.