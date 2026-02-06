Китайските автомобилни производители постигнаха неоспорим напредък в технологиите и качеството на изработка през последното десетилетие, но някои стари навици очевидно се оказват по-трудни за преодоляване. Сред тях е постоянната тенденция да се черпи твърде много "вдъхновение" от утвърдени марки. Най-новият експонат е XPeng GX - нов голям SUV с шестместна конфигурация, който има странна прилика с Range Rover, пише Carscoops.

XPeng публикува официални изображения на новия си флагман преди дебюта на модела, вероятно за да изпревари по-неизпипаните снимки, обикновено публикувани от китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии. И макар припокриването на дизайна да не е нещо ново, приликата на GX с настоящия Range Rover L460 е трудно да се игнорира. Профилът изглежда почти идентичен с британския луксозен SUV.

И докато автомобилният свят все още очаква официалната премиера на електрическия Range Rover, заявен от компанията преди години, китайците смятат да запълнят празнотата. Раздбира се, на много по-ниска цена. Визуалните препратки към европейския конкурент са очевидни от почти всеки ъгъл на екстериора, като китайските инженери са заложили на утвърдените силуети на Range Rover.

Съществена разлика се отбелязва единствено в задната част на автомобила, където дизайнерите са интегрирали голяма задна светлина, която стилистично се доближава повече до визията на Range Rover Sport.

Източник: Land Rover Range Rover

По отношение на вътрешното пространство, новият Xpeng GX е проектиран като триредов шестместен SUV. Според създателите му, конфигурацията обещава изключителен простор за пътниците. Към момента обаче компанията запазва мълчания относно конкретните технически спецификации и показатели на задвижващата система.

Що се отнася до изпъкналите дръжки на вратите, GX е проектиран преди обявяването на новите разпоредби за безопасност в Китай, които ще ги забранят от 2027 г.

Очаква се XPeng GX да направи публичния си дебют на автомобилното изложение в Пекин през април тази година. След пускането си на пазара, автомобилът ще се конкурира с други големи електрифицирани SUV коли в Китай, сред които Li Auto L9, подкрепения от Huawei Aito M9, Geely Zeekr 9X и Nio ES8.

А сега за цената. Тя все още не е официално потвърдена, но според съобщения в китайските медии, ще започва от около 400 000 йени (57 600 щатски долара). За сравнение, това е по-малко от една трета от началната цена за истински Range Rover в Китай, която започва от 1 412 000 йени (203 400 щатски долара).