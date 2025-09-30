Британският производител на автомобили Jaguar Land Rover обяви, че ще отвори част от производството си през "следващите дни". Вследствие на голяма хакерска атака, компанията затвори заводите си още в началото на септември и продължава да се справя с последиците, пише The Indеpendent.

Групата заяви, че някои части от производствените ѝ операции ще се възобновят на фона на "контролирано, поетапно рестартиране на бизнеса". От компанията уточняват, че макар да имат "още много за вършене", работата по осигуряване на възстановяването вече е "в ход".

"Докато контролираното, поетапно рестартиране на нашите операции продължава, ние предприемаме допълнителни стъпки към нашето възстановяване и връщане към производството на нашите автомобили от световна класа", заяви говорител на Jaguar Land Rover (JLR).

"Днес информираме колеги, търговци на дребно и доставчици, че някои части от производствените ни операции ще бъдат възобновени през следващите дни."

Източник: iStock

Наскоро от JLR удължиха производствената пауза, която им струва загуба както на хора, така и на пари, поне до 1 октомври, след хакерският удар засегна фабриките на компанията в Хейлвуд, Мърсисайд, и Солихъл в Уест Мидландс, както и производствения обект за двигатели в Улвърхамптън.

Експерти предупредиха, че спирането на производството може да удари финансите на групата с около 120 милиона паунда. Фирмата обикновено произвежда около 1000 автомобила на ден.

Паузата също така остави доставчиците на Jaguar в неизвестност, което доведе до призиви за спешна финансова подкрепа, като британското правителството обяви през уикенда, че ще гарантира заем от 1,5 милиарда паунда за JLR, за да даде на доставчиците "известна сигурност относно плащанията".

Заемът от търговска банка ще помогне за укрепване на паричните резерви на JLR, тъй като компанията изплаща задълженията си към компаниите във веригата си за доставки, които са силно засегнати от спирането на дейността. Синдикатите и политиците изразиха опасения, че малките доставчици, произвеждащи части за автомобилния гигант, биха могли да фалират без финансова подкрепа.

JLR има най-голямата верига за доставки в автомобилния сектор на Обединеното кралство, в която работят около 120 000 души и тя е съставена предимно от малки и средни предприятия.