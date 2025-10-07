След месец на принудителен застой заради тежка кибератака, Jaguar Land Rover възобновява ключови части от производството си във Великобритания. Компанията, собственост на индийската Tata Motors, потвърди, че от сряда работниците ще се върнат в завода за двигатели в Уулвърхемптън и в предприятията за щанцоване в Касъл Бромич, Хейлуд и Солихъл.

Постепенното рестартиране ще обхване и бояджийския цех в Солихъл, както и логистичните звена на компанията. По-късно тази седмица се очаква да бъдат възстановени и производствените линии на Range Rover и Range Rover Sport, както и монтажът на автомобили в Словакия.

Кибератаката от 31 август постави под риск близо 200 хил. работни места във веригата за доставки на JLR и предизвика сериозен натиск от страна на правителството и партньорите ѝ. В отговор британската държава одобри заем от 1,5 млрд. паунда с гаранция от UK Export Finance - една от най-големите след киберинцидент.

За да облекчи недостига на ликвидност сред доставчиците, компанията стартира и собствена схема за финансиране, по която одобрените партньори ще получават плащания до 120 дни по-рано от обичайното. Паралелно JLR е договорила и спешна кредитна линия от 2 млрд. паунда със Standard Chartered, Citigroup и Mitsubishi UFJ Financial Group.

Разследването на атаката продължава с участието на Националния център за киберсигурност на Великобритания.