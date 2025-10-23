Мащабната кибератака срещу Jaguar Land Rover (JLR) изглежда е "най-големият във финансово изражение" инцидент от този вид, който някога е засягал Великобритания, съобщават британските медии. Хакването на най-големия производител на автомобили в Обединеното кралство през август, спря производството за повече от месец и засегна над 5000 организации.

Ударът се оценява на поне 1,9 милиарда британски лири, според анализа на Центъра за кибермониторинг (CMC), цитиран от Business Plus.

Източник: iStock

Неправителствената организация, която класира тежестта на кибер инцидентите в Обединеното кралство, заяви, че цената може да бъде дори по-висока, ако оперативните технологии са били "значително засегнати" или има неочаквани забавяния при връщането на производството до нивата преди атаката.

"С цена от близо 2 милиарда британски лири, този инцидент изглежда е най-финансово щетият инцидент, който някога е засегнал Обединеното кралство", заяви Киърън Мартин, председател на техническия комитет на CMC.

Според експертите по киберсигурност всяка компания трябва да идентифицира мрежите, които са важни за нея и да намери начин с помощта на специалисти как да ги защити по-добре. Чак след това да планира как конкретно ще се справи с положението, ако бизнесът бъде атакуван.