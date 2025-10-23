Най-големият производител на камиони в Русия, компанията "Камаз", планира за цялата 2025 г. да продаде общо около 50 000 камиона на вътрешния пазар. Генералният директор на компанията Сергей Когогин обяви това на среща с премиера Михаил Мишустин, съобщи Интерфакс.

"Пазарният дял на "Камаз" в Русия вече е близо 34%. В сравнение с 2024 г., той се е удвоил", казва Когогин.

Той отбелязва, че своевременната подкрепа на правителството за пазара, е допринесла за растежа на компанията. През тази година са отпуснати допълнителни средства за субсидии за регионите, което е оказало положително влияние за по-пълното използване на производствения капацитет на компанията "Камаз".

Ще припомним, че според публикувана през май информация, нетната загуба на "Камаз" за първото тримесечие на 2025 г. възлиза на 12,46 млрд. рубли (около 155 млн. долара), показват финансовите отчети на компанията, според руските стандарти на счетоводна отчетност. За първото тримесечие на миналата година печалбата на "Камаз" е била 1,44 млрд. рубли.

Загубата само от продажби на камиони "Камаз" за първото тримесечие на 2025 година достига 5,55 млрд. рубли.

Ще припомним, че според публикуваните в началото на април данни, нетната печалба на компанията "Камаз" за 2024 г. възлиза на само 731 млн. рубли (около 9 млн. долара). Показателят е 28 пъти по-малък от този за предходната година. А през 2023 г. нетната печалба на компанията е надхвърлила 20,4 млрд. рубли, показват финансовите отчети на компанията по международните стандарти за финансова отчетност.