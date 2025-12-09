От началото на 2025 г. до настоящия момент, в Националния осигурителен институт (НОИ) не са постъпвали платежни ведомости и съответните финансови средства от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация за изплащане на пенсиите на руските граждани, живеещи в Република България.

Последната дата, на която такива средства са постъпили от руската страна, е 9 декември 2024 г., като сумите по тях са изплатени три дни по-късно, съобщиха от НОИ.

Съгласно действащото Споразумение за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., пенсиите на лицата с местоживеене в България се изплащат от руската страна чрез превеждането им към НОИ на всяко тримесечие, въз основа на предоставени платежни ведомости.

След получаването на ведомостите и средствата към тях, институтът извършва изплащането на пенсиите по банковите сметки на лицата.

Националният осигурителен институт изпълнява разпоредбите на споразумението към договора между Република България и Руската федерация при постъпване на платежни ведомости с правоимащи лица и суми към тях.

Това на практика означава, че при липса на ведомости и средства, пенсии на руските пенсионери у нас не се изплащат. Според информацията от НОИ, руските пенсионери у нас практически не са получавали пенсиите си през цялата 2025 година.

За Money.bg от НОИ коментираха, че до миналата година в края на всяко тримесечие (т.е. през март, юни и т.н.) от руска страна се превеждаха към НОИ по сметка в БНБ средства за изтичащите три месеца, със съответните ведомости, като по тях от НОИ в рамките на няколко дни превеждат в лева парите на руските пенсионери, живеещи у нас.

А вече точно една година не са превеждани никакви пари от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация, т.е. пропуснати са плащаиня за три тримесечия, а по всяка вероятност и за четвъртото.

Що се отнася до размера на пенсиите на живеещите у нас руски граждани - те се определят и евентуално изменят и изплащат изцяло от руския Фонд, уточниха от НОИ.

Към момента руските граждани, живеещи и получаващи пенсии в България, са около 5800 човека, казаха от НОИ за Money.bg.

На въпрос относно евентуално обяснение на така създалата се ситуация, от НОИ отговориха, че от руска страна не са дали никакво разяснение относно не превеждането на средства за собствените им граждани - например дали това се дължи на технически причини, липса на средства, или друга причина.