Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на Държавно обществено осигуряване (ДОО) за 7-те месеца на годината е 15,359 млрд. лв., което е 56,1% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 1,6 млрд. лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които за периода са в размер на 13,613 млрд. лв., което е 56,5% от плана за годината. Спрямо същия период на 2024 г., разходите за пенсии са с 1,5 млрд. лв. (12,4%) повече.

Броят на пенсионерите в страната към месец юли 2025 г. е 2 057 397, което е увеличение с 11 431 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 година.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месец юли 2025 г. е 1 015,22 лв. В сравнение със същия месец на 2024 г., средният размер е по-висок с 81,28 лв. (8,7%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване (КСО), които за 7-те месеца на 2025 г. са в размер на 1,632 млрд. лв., което е 53,1% от плана за годината. Отчетените разходи са с 98,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец юли 2025 г. е близо 6,853 млрд. лв.

Общата сума на отчетените приходи по бюджета на Учителския пенсионен фонд за 7-те месеца възлиза на 84,6 млн. лв., което представлява 60,8% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г., приходите нарастват с 13,9 млн. лв. Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд за 7-те месеца на 2025 г. са в размер на 66,9 млн. лв. което е 53,6% от плана за годината. Извършените разходи са с 9,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 година.