Часовникът тиктака. До края на работния ден днес Anthropic трябва да реши дали ще позволи на американската армия да използва своя AI модел Claude за "всякакви законни цели" — или да поеме последиците.

А те могат да бъдат катастрофални: прекратяване на договор за 200 милиона долара, класифициране на компанията като "риск за веригата на доставки" и евентуално принудително отнемане на технологията по реда на Закона за военното производство от 1950 година.

Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей засега не мига. "Заплахите не променят позицията ни: не можем с чиста съвест да се съгласим с тяхното искане", заяви той в официално изявление.

Компанията поддържа само две червени линии: Claude не трябва да бъде използван в оръжия с пълна автономия и за масово наблюдение на американски граждани. Именно около тези две точки преговорите са затънали. Което и ясно показва кои са стълбовете на AI стратегията на американските въоръжени сили за бъдещето...

Безпрецедентен сблъсък

Claude е единственият т.нар. "frontier model" — модел от най-високо ниво, разгърнат в класифицираните мрежи на Пентагона, пише Defense One. Другите гиганти като OpenAI и Google засега работят само с некласифицирани системи.

Тази привилегирована позиция Anthropic дължи не на последно място на тясната си връзка с Amazon Web Services — водещия облачен доставчик на армията, на чиито сървъри и чипове компанията тренира моделите си.

Преговорите са протичали относително нормално, докато не стават публични. Тогава тонът рязко се сменя. В сряда Пентагонът е изпратил запитване до подизпълнители като Boeing и Lockheed Martin да преценят доколко процесите им са изложени на Anthropic — първа стъпка към "черния списък", съобщава Axios.

Във вторник Амодей и министърът на отбраната Пит Хегсет са се срещнали лично в Пентагона. Разговорът бил учтив, но безрезултатен, казва запознат с ситуацията източник пред CNN.

В четвъртък главният технологичен директор на Пентагона Емил Майкъл заяви пред CBS, че военното ведомство е направило "много добри отстъпки": писмено потвърждение, че ще спазва федералните закони срещу наблюдение на граждани и съществуващите политики за автономни оръжия, и покана към Anthropic да участва в съвета по AI етика.

Anthropic отговориха, че предложените текстове са придружени с "правен жаргон, който позволява тези гаранции да бъдат игнорирани при желание." Майкъл не закъсня с отговора — нарече Амодей "лъжец" с "комплекс за бог" в X/Twitter, добавяйки, че "излага националната сигурност на риск."

Какво залага Anthropic

Загубата на договора сама по себе си не е екзистенциална заплаха за компания, оценена на около 380 милиарда долара, пише CNN. Истинската опасност е етикетът "риск за веригата на доставки" — квалификация, прилагана досега единствено срещу чуждестранни компании, заподозрени в работа за враждебни правителства.

Ако Anthropic получи такава квалификация, всяка фирма с правителствен договор би трябвало да докаже, че не се допира до нейни продукти. "Съществена част от клиентската база на Anthropic може просто да изчезне", предупреждава Адам Конър от Center for American Progress пред CNN.

В същото време замяната на Claude в класифицираните мрежи няма да е бърза. Военните оператори ще трябва да преконфигурират входящите данни, да ревалидират алтернативни модели и да пренаредят начина, по който споделят информация с разузнавателната общност — процес, който може да отнеме между три месеца и цяла година, казват запознати с въпроса източници на Defense One.

Grok на Илон Мъск е "на борда" за работа в класифицирана среда, но служители от Пентагона споделят пред CNN оценката си, че моделът не се смята за толкова мощен.

По-широките залози

Случаят далеч не е изолиран. Изпраща сигнал към целия AI сектор: компаниите, които искат правителствени договори, не трябва да поставят условия, предупреждава Конър.

Преговорите с OpenAI и Google за достъп до класифицирани мрежи се ускоряват, а xAI вече е подписала договор по стандарта "всякакви законни цели".

Сенатор Марк Уорнър критикува Пентагона, като нарече случая "поредно доказателство, че Министерството на отбраната иска да игнорира напълно управлението на AI", и призова Конгреса да приеме задължителни правила.

"Не искате да вземете един от кралските бижута на американската индустрия и да го запалите заради нещо подобно", заяви анализаторът Григъри Алън пред Bloomberg.

Администрацията на Тръмп обаче възприема надпреварата за AI с Китай като равносилна на Студената война. И изглежда е готова да "прежали" Anthropic по пътя към победата.