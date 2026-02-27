Крайният срок, в който руският петролен гигант "Лукойл" трябва да продаде международните си активи, включително - рафинерията и веригата едноименни бензиностанции у нас, е 1 април. Това става ясно от Общия лиценз от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ.

"Лукойл" се оказаха пристиснати от САЩ да продават, след като през октомври групата беше поставена под санкции.

Лицензът позволява операции, свързани с преговори за продажба на дружеството, което притежава чуждестранните активи на руската компания. Той обаче не разрешава прехвърлянето на средства към лица и фирми, намиращи се на територията на Руската федерация.

За спазването на тази разпоредба у нас отговаря особен търговски представител, назначен през ноември от предното правителство - бившият шеф на Националната агенция за приходите Румен Спецов.

Лицензът беше удължаван на няколко пъти, като последно беше до 28 февруари.

"Лукойл" още при назначаването на Спецов дадоха да се разбере, че може да си потърсят правата в съда. По-рано през тази седмица швейцарското дружество Litasco, което също е от групата на "Лукойл", заплаши България с арбитражно дело именно заради ефекта от влизането на особения търговски представител, както и заради концесията на терминала в Росенец.

Вчера от българските дружества на "Лукойл" излязоха с позиция във връзка с това ново развитие: "Арбитражното дело, за което е нотифицирано правителството, не засяга по никакъв начин работата на групата компании на "Лукойл" в България. Няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива за пазара и техните цени".

Енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров оспори тезата, че бизнесът на "Лукойл" у нас е във влошено финансово състояние. "Лукойл" регистрира печалби от порядъка на милиард и половина - два милиарда долара за една година. Това са безпрецедентни печалби... Тази печалба компенсира значително текущите разходи", посочи той в ефира на bTV.

По думите му "на този етап не трябва да се страхуваме" от арбитражното дело.

В същото време, Владимиров призна, че законовите текстове, вкарали Спецов в "Лукойл" имат пропуски: "Като това, че действията му не подлежат на съдебен контрол и че не е упоменато изрично, че разпоредителните сделки с активите не представляват национализация".