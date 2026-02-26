Египет предприема нова стъпка в посока развитие на туризма, като премахва туристическите визи за граждани от Европейския съюз, Великобритания, САЩ и Канада, съобщава местната медия Egypt Independent.

Досега посетителите от тези страни трябваше да притежават специална виза, валидна 30 дни, която струваше около 25 долара. С въвеждането на новите разпоредби те ще могат да влизат свободно за период от 30 до 90 дни, като единственото необходимо при пътуване до африканската страна ще е паспорт, валиден поне шест месеца.

С тази мярка се цели увеличаване на туристическия поток след спада по време на пандемията и установяване на предимство пред основни конкуренти като Турция, Мароко и Дубай.

Според експертите тази стъпка се предприема в решаващ момент и изчисляват, че този ход може да генерира увеличение от 10% до 15% на пристигащите от пазарите на САЩ и ЕС още през настоящата година.

Източник: iStock

Целта на управляващите е да привлекат 30 милиона туристи годишно до 2030 г. Това ще помогне и на хотелиерския бранш, като се очаква заетостта в хотелите да надхвърли 80% през 2026-та.

Данните за 2025 година показват, че Египет е посрещнала 19 милиона туристи, което е 21% увеличение спрямо предходната. Те са генерирали около 15 милиарда долара приходи.

Египет вече предприе подобни действия относно граждани от Саудитска Арабия и ОАЕ и планира да разшири безвизовия режим за посетители от Австралия, Япония, Южна Корея и някои латиноамерикански страни.

Благодарение на облекчаването на визовата политика, хиляди български граждани ще спестят 25 долара и време за редене на опашки на летището при пътуването си до Долината на Царете, делтата на Нил, пустините и пирамидите. По данни на НСИ за първите осем месеца на 2023 г. близо 6000 българи са посетили Египет, като интересът към страната се засилва през последните години.