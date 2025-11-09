Обединените арабски емирства напредват в класациите за най-предпочитани места за живеене, инвестиции и туризъм. Градове като Абу Даби и Дубай продължават да се разрастват и развиват с все по-модерна инфраструктура и услуги. Не всички емирства обаче успяват да се възползват от повишилия се интерес към страната.

Едва на час от Дубай

Управляващите в Рас ал-Хайма - най-северният емират в ОАЕ, решават да развият региона, като привлекат нови инвестиции. За тази цел те си партнират с американската верига за луксозни хотели Wynn Resort, за да изградят казино курорт на изкуствено създадения архипелаг Al Marjan Island.

"От гледна точка на новите възможности и развитие, това е най-вълнуващият пазар, на който ще отворим от много години насам. След стартирането на този проект, 95% от населението на света ще бъде на осемчасов полет от Wynn Resort", обяснява пред The Wall Street Journal Крейг Билингс - главен изпълнителен директор на компанията.

Източник: Wynn Resort

Инвестицията в курорта е в размер на 5,1 милиарда долара, като се очаква да отвори врати за посетители през 2027 година. Той ще разполага с над 1500 хотелски стаи, 22 ресторанта, търговски площи, 12 басейна, театър и частен плаж.

"Без съмнение, хазартните игри са важен двигател на приходите. Но като цяло те представляват много малък процент от по-големите курорти", допълва Билингс.

Стратегически цели

Макар да се намира на един час от бляскавия Дубай, Рас ал-Хайма е много по-бедно от съседните емирства. По данни на S&P Global през 2024 г. областта е имала БВП на глава от населението малко повече от 31 хиляди долара, в сравнение със 79 хиляди в Абу Даби.

С този ход управляващите целят увеличаване на туристическия поток от 1,3 милиона гости годишно до 3,5 милиона до 2030 г., отбелязва местната агенция за развитие на туризма. Освен Wynn Resort, на островите ще има и други вериги хотели и луксозни жилища.

Източник: Wynn Resort

Очаква се приходите да бъдат вложени в безплатно или субсидирано жилищно настаняване, здравеопазване и образование за местното население. Въпреки това, някои експерти подлагат под съмнение осъществяването на тези цели, изхождайки от предходни политики, свързани с индустрията, които са генерирали приходи, но не са подобрили качеството на живот в региона.

Друг сериозен проблем в емирството е липсата на работни места, независимо от добре развитите керамична и фармацевтична индустрия. Очаква се отварянето на курорта да създаде хиляди нови позиции.

Рискове

Въпреки това, експертите смятат, че те няма да бъдат заети от местните. Причината за това се корени в културните и религиозните особености на населението, което гледа негативно на алкохола и хазарта. Макар да са все по-често срещани в столицата и основните туристически центрове, все още са далечни за по-консервативните емирства като Рас ал-Хайма.

От Wynn Resort обявяват, че вече са получили над 100 хиляди кандидатури, но потвърждават, че повечето от проявилите интерес са чужденци.

Източник: Wynn Resort

Друг риск за успеха на проекта е конкуренцията. Макар Wynn Resort да получава ексклузивни права да притежава единственото казино в Рас ал-Хайма за период от 15 години, то луксозните вериги в другите емирства вече се ориентират към хазартния бизнес. Това може да доведе до отлив на туристи към по-големите и развити дестинации.

"Не знам доколко е устойчиво да се разчита на идеята, че много хора ще дойдат, ще донесат парите си и ще си купят недвижими имоти там. И ако, да речем, Дубай реши да отвори друго казино, хората все още ли ще предпочетат Рас ал-Хайма? Предполагам, че управляващите елити мислят само за краткосрочни цели, за да натрупат колкото се може повече пари и да бъдат подготвени за най-лошото", обясни експертът Мира Ал Хюсеин.

От Wynn Resort обаче обявяват, че са готови за конкуренцията, дори да е с мащабите на тази в Лас Вегас и Макао. Според Билингс големия брой жители на страната, важните въздушни коридори и високия БВП на глава от населението са предпоставки за изграждането на силна клиентска база.

Епидемия от хазарт

Макар според някои експерти и местни граждани развиването на хазартен бизнес в страната да е противоречив ход, други очакват това да направи ОАЕ главен играч в туристическия сектор в регион, който се разграничава от тази индустрия поради религиозни причини. Билингс твърди, че все повече страни по целия свят се обръщат към тази услуга, включително Япония, Тайланд и Сингапур.