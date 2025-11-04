Компанията от Обединените арабски емирства (ОАЕ) XRG - която е инвестиционното подразделение на националната петролна компания ADNOC - подписа необвързващо споразумение с Министерството на икономиката на Азербайджан за придобиване на дял в Южния транспортен коридор. Както съобщава информационната агенция на ОАЕ, WAM, документът е подписан по време на конференцията посветена на петрол и газ ADIPEC, в Абу Даби.

Южният транспортен коридор включва активи за добив на природен газ, както и тръбопроводи с дължина около 3500 километра, свързващи Азербайджан с Турция и Южна Европа. Капацитетът на тръбопроводната система е до 26 милиарда кубически метра газ годишно.

Компанията XRG има дял от 30% дял в газокондензатното находище "Апшерон" на шелфа на Каспийско море. През май 2024 г. азербайджанската държавна енергийна компания SOCAR сключи сделка с ADNOC за придобиване на 3% дял в концесиите Sarb и Umm Lulu, разположени в емирство Абу Даби.

Южният транспортен коридор е собственост на Министерството на икономиката на Азербайджан и компанията SOCAR. Сред основните активи на проекта са дялове в газокондензатното находище "Шах Дениз", както и в Южнокавказкия газопровод, Трансанадолския газопровод и Трансадриатическия газопровод.