Това ръкостискане няма да се повтори скоро

Владимир Путин и Илхам Алиев не си приличат особено. Лидерът на Азербайджан е с около една глава по-висок от руския си колега и е трудно да си го представим без характерния мустак. Единият на практика е наследил властта от своя баща, докато другият си е проправил пътя от щабквартирата на КГБ в Дрезден чак до Кремъл.

В същото време, двамата президенти имат много сходства в своя светоглед. И за Алиев, и за Путин здравата ръка е най-добре работещият управленски подход, даже/особено ако това е за сметка на опозицията, демократичните институции или свободните медии. Лидерите на Русия и Азербайджан не се свенят да прибегнат до сила, за да защитят интересите си зад граница - в Нагорни Карабах или в Донбас.

И може би най-важното, Владимир Путин и Илхам Алиев отлично осъзнават огромната роля на енергийните ресурси като инструмент за влияние и международна легитимация.

Сега двамата са един срещу друг в ескалиращ конфликт, в който има колкото политика, толкова и икономика.

Общо съветско минало и общо постсъветско настояще

Азербайджан като съветска република е добре интегрирана икономически в рамките на съюза, като връзките се запазват и след разпада му - особено по време на управлението на Хейдар Алиев, бащата на настоящия президент.

Неговата страна купува евтини руски нефт и газ, докато развива собствените си добиви и освен това изнася огромни количества плодове и зеленчуци, като в същото време се превръща в ключова връзка на Москва с пазарите в Близкия Изток.

Както отбелязва АП в свой материал, азерски бизнесмени днес имат солидно присъствие в строителството, недвижимите имоти, търговията и ред други сектори на руската икономика. Между половин и два милиона техни сънародници живеят в страната.

Както се вижда - двете страни имат сериозни споделени интереси.

Краят на идилията

През годините Азербайджан успява да преодолее силната гравитация на Русия и постепенно се сближава с Турция. Основите са поставени още по времето на първата война в Нагорни Карабах в началото на 90-те, когато Москва подпомага Армения, докато Анкара застава зад Баку.

Религията, езикът и етническата близост стават още по-голям фактор след идването на власт в южната ни съседка на Реджеп Ердоган. С турска, а и западна помощ Азербайджан модернизира армията си и след две операции - през 2020 г. и през 2023 г., завзема Нагорни Карабах без особена съпротива.

Това се случва и по волята на Москва, която така се опитва да накаже прозападната власт в Армения, но резултатът е обратен на очаквания - Ереван не променя геополитическата си ориентация и с посредничеството на САЩ е подписано споразумение, което поне на този етап намалява напрежението в региона.

Амбициите на Алиев нарастват. Въпреки реториката му, която и до ден-днешен не е направила рязък завой от изказванията, че Ереван един ден ще е азерски, той е добре приет в Европа - подобно на природния газ от находищата му, които влизат в системите на страните от ЕС след решението на "Газпром" да спре доставките.

Именно Азербайджан се оказва част от сложната и скъпа маневра на Европейския съюз, чрез която той успява да се спаси от капитулация пред енергийното изнудване на Русия след нахлуването ѝ в Украйна. Не само това, но от тази година Баку доставя газ за Киев, при това през инфраструктура, която някога е придвижвала руското синьо гориво към външни пазари.

Това няма как да предизвиква усмивки в Кремъл.

Първите искри

След месеци на тлеещо напрежение и процеси, които са видими само за запознатите с действията на специалните служби, на 25 декември миналата година трагичен инцидент насочи Азербайджан и Русия челно една към друга.

Самолет на азербайджанските авиолинии с 67 на борда захожда за кацане към летището в Грозни, което обаче в този момент е атакувано от украински далекобойни дронове. Поради грешка на разчета на един от охраняващите обекта ЗРК "Панцир" пътническата машина е поразена. Тя се разбива при опит за аварийно кацане в Казахстан, при което загиват 38 души.

В директен разговор с Алиев Путин се извинява за случилото се, но отказва да поеме вина. Азербайджанският президент открито критикува действията на Москва и демонстративно първо не отива на Червения площад за Деня на победата, а след това в Баку пристига украинският външен министър.

Ескалацията продължава. В края на юни руските власти арестуват етнически азери в Екатеринбург във връзка с разследването на убийства от преди десетилетия. Двама души умират, а още няколко получават наранявания, като техните твърдения и заключенията на аутопсиите в Азербайджан са за побой.

В отговор полиция нахлува в офисите на спонсорираната от Кремъл медия Sputnik Azerbaijan, а 8 руски граждани са арестувани по обвинения в наркотрафик, киберпрестъпления и други. Снимки в медиите свидетелстват за това, че и те са били солидно "профилактирани" от органите на реда.

Илхам Алиев обсъжда случващото се с украинския си колега Володимир Зеленски, който вижда "ситуация, в която Русия изнудва граждани на Азербайджан и заплашва Република Азербайджан".

От думи към дела

Говорителят на Кремъл Дмитри Песков коментира лаконично, че "Украйна ще направи всичко по силите си, за да налее масло в огъня и да провокира Азербайджан да продължи с емоционалните си действия".

Други в Москва обаче втвърдяват тона. В близки до властта издания се появяват твърдения, че Баку тайно подпомага Киев с наемници и въоръжение.

Най-директен е депутатът от Държавната дума ген.-лейтенант Андрей Гурульов. Той първо заплашва целия азерски бизнес: "Ако на щандовете на руските магазини няма стоки от Азербайджан, нищо няма да се промени за нас, но много ще се промени за тях".

А след това размахва пръст на цяла държава: "Ако не ни разбират, може да се подходи и по различен начин. "Специална военна операция" е еластична концепция - еластична по цялата граница на Руската Федерация".

Думите на народния избраник от "Единна Русия" идват по-малко от седмица, след като е поразена компресорната станция в Одеса, която транспортира азерски газ в Украйна.

На 8 август за първи път е ударена голямата нефтобаза на азербайджанската държавна нефтена компания SOCAR в Одеса. Тя има около 60 бензиностанции в Украйна.

Така стигаме до събитията от последните дни. На 18 август обектът понесе тежки поражения след масирана атака с дронове тип "Шахед". 17 резервоара, помпена станция, контролни зали и други сгради бяха сериозно повредени. Официално обяснение от руска страна така и не дойде, но наративът в близките до властта онлайн канали е "Алиев помагаше на Украйна и сега ще си получи заслуженото".

Важно е да се припомни, че преди влизането си в политиката днешният азерски президент е бил част от ръководството именно на SOCAR. Няма как да не изглежда лично.

Ще има ли ответен удар

Както Гурульов в Русия минава за "ястреб", който прави крайни изказвания, същата роля в настоящия сюжет получи азерският депутат Расим Мусабейов. Пред държавната информационна агенция АПА той лансира идеята страната да вдигне наложеното ембарго и да започне да въоръжава Украйна.

"По време на войната с Армения ние пленихме руско оръжие и можем да го продадем на Украйна. След като армията ни е преминала напълно на турски системи, има много останала бронетехника. Има системи "Град" и друго оборудване, което няма нужда да се съхранява. Едно време Украйна ни продадени съветско оръжие - танкове и изтребители МиГ-29, не виждам нищо лошо в това Азербайджан да продаде на Украйна съветски оръжия, от които не се нуждае, на преференциални цени. Тези пари така или иначе ще бъдат платени от европейските страни", заяви депутатът.

Ако това наистина се случи, със сигурност Москва ще реагира. Каквото и да се говори за "специална военна операция" обаче, малко вероятно е да се стигне до реален сблъсък - най-малкото защото азерската армия е голяма, модерно въоръжена и с боен опит, а руската все още не може да сломи съпротивата на Украйна.

По-вероятно обаче е икономическите връзки да бъдат окончателно прекъснати. Подобно охладняване на отношенията между Баку и Москва засяга донякъде и нашата страна. SOCAR е един от фаворитите за придобиване на активите на "Лукойл" в България. Това обаче със сигурност е сделка, която е възможна само с одобрението на Кремъл.

А определено Владимир Путин не би искал да изглежда като опрян до стената лидер, принуден да продава най-важната си рафинерия в Европа именно на дръзналия да му се опълчи Илхам Алиев.