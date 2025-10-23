Испания ще се включи във финансирането на закупуването на американско въоръжение, което след това ще бъде дарено на Украйна, предава El País. Решението идва след седмици на колебания и потвърждава присъединяването на Мадрид към програмата PURL (Приоритетен списък с нужди на Украйна) - механизъм, координиран от НАТО за покриване на спешните военни нужди на Киев, съобщават правителствени източници.

Премиерът Педро Санчес е обсъдил темата във вторник в телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, а испанската министърка на отбраната Маргарита Рохлес е провела паралелна среща със своя украински колега Денис Шмигал. По думите на източниците, и двамата украински представители са подчертали спешността на допълнителните доставки на оръжие, тъй като руските въздушни удари продължават да разрушават енергийната инфраструктура на страната преди настъпването на зимата.

Програмата PURL стартира през август, след като американският президент Доналд Тръмп отказа да продължи безвъзмездните военни доставки за Украйна, които неговият предшественик Джо Байдън предоставяше. Тъй като Киев не може да поеме разходите, редица съюзници от НАТО решиха доброволно да финансират покупките.

Германия, Нидерландия, Канада, Дания, Норвегия и Швеция вече са осигурили около 2 млрд. долара за първите четири пакета американско оръжие - сред които се включват системи Patriot и Himars.

На заседанието на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел на 15 октомври към програмата се присъединиха още Естония, Латвия, Литва, Белгия, Люксембург, Финландия и Исландия.

"Знаем от какво се нуждае Украйна, за да се задържи на фронта - и някои от тези неща може да осигури единствено Съединените щати", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, оправдавайки създаването на инициативата.

Министър Рохлес подчерта, че Испания "винаги ще бъде част от решението на проблемите, а ако е необходимо да се включим в тази инициатива, приоритетът е Украйна".

Испания вече предоставя военна помощ на Украйна за около 1 млрд. евро годишно по подписано през май 2024 г. споразумение между Санчес и Зеленски. Досега това се отнасяше основно за оръжие и техника, произведени от испанската индустрия. Сега обаче страната ще участва в заплащането на американско въоръжение, отговарящо по-точно на нуждите на Киев.

Според източници от отбраната, "не можем да изпращаме на украинците това, което е удобно за нас, а онова, което им е необходимо".

След разговора си със Зеленски Санчес написа в платформата X: "Ще продължим да предоставяме помощ, координирано с Украйна, така че тя да получава точно това, от което се нуждае във всеки момент."

España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz justa y duradera.



Continuaremos entregando ayuda coordinados con Ucrania para asegurar que es lo que necesita en cada momento.



Así se lo he trasladado al presidente @ZelenskyyUa en nuestra conversación telefónica. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2025

Все още не е определен точният размер на испанския принос, но според оценки на експерти той може да достигне около 200 млн. евро. Украйна е поискала общият бюджет на програмата да нарасне до 3,5 млрд. долара до края на октомври. Отговарящ за изпълнението ѝ е върховният командващ на обединените сили на НАТО в Европа - американски генерал, който подготвя пакетите за доставка и ги предава на Вашингтон.

Освен военен ефект, участието на Испания може да има и дипломатическо измерение - да намали напрежението в отношенията между Мадрид и Вашингтон. През последните седмици президентът Тръмп няколко пъти заплаши Испания с "наказателни мерки" заради нежеланието ѝ да увеличи военните разходи до 5% от БВП в следващото десетилетие - цел, обявена на срещата на НАТО в Хага това лято.

Първоначално Тръмп дори намекна, че може да настоява Испания да бъде изключена от Алианса, след което смекчи позицията си, споменавайки възможни търговски мита или "дипломатическа реприманда". Въпреки уверенията на испанското правителство, че двустранните отношения не са пострадали, разривът между политическите позиции на Мадрид и Вашингтон остава очевиден.

Оттеглянето на американската безвъзмездна помощ е основната причина военната подкрепа за Украйна да се свие с 43% през първата половина на 2025 г., показват данни на Института в Кил. На фона на тази празнина, Европейският съюз търси начини да продължи подкрепата за Киев в условия на ограничени бюджети и нарастващи вътрешни предизвикателства.

Затова европейските съюзници ускоряват финансовото участие в програмата PURL, дори и това да означава закупуване на американско въоръжение за сметка на националните бюджети. Очаква се темата да бъде водещ акцент на европейската среща на върха в Брюксел, където Санчес и Зеленски ще се срещнат отново тази седмица.