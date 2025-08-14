На 15 август Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Анкъридж, Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна. Това ще бъде първата им лична среща откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 година.

Влиятелният съветник на Путин по външните работи Юрий Ушаков нарече Аляска "напълно логично" място за срещата, тъй като двете страни са съседи, разделени само от Беринговия проток. Въпреки че разстоянието между континентите е едва 88 километра, а някои острови са отдалечени само на 3,8 км, пътуването от Москва до Анкъридж отнема около 9 часа полет.

Изборът на Аляска като място за преговори не е случаен и по ред други причини - той носи дълбоко историческо, стратегическо и символично значение.

Поглед към историята

Аляска е била руска територия до 1867 година, когато цар Александър II я продава на САЩ за 7,2 милиона долара - сума, която днес отговаря около 156 милиарда долара, все така малко пари. Тогава покупката е осмивана като "глупостта на Сюард" (по името на държавния секретар Уилям Сюард), но времето показва стратегическата й стойност.

На първо място - заради откритите злато и други полезни изкопаеми и ценни метали. В Русия някои реакционни кръгове твърдят, че страната им, по това време сериозно финансово притисната, е била подведена и сделката е нямало да се случи, ако информацията за залежите не е била скрита.

Днес в Аляска все още са видими руските следи. В щата действат руски православни църкви в около 80 общности, много от които използват стария юлиански календар и празнуват Коледа на 7 януари. Местните народи векове наред поддържат семейни и търговски връзки от двете страни на Беринговия проток.

Стратегическо значение през Студената война и днес

По време на Студената война Аляска играеше ключова роля като "Пазител на Севера". Съветският лидер Михаил Горбачов наричаше региона "Ледената завеса". Щатът беше дом на големи американски военновъздушни и армейски бази, които служеха като командни центрове, а изтребителите по летищата бяха в постоянна готовност.

Днес Аляска остава стратегически важна. На нейна територия е разгърната съвместна американо-канадска радарна система. Срещата ще се проведе във военната база "Елмендорф-Ричардсън" - най-голямата военна база в Аляска, която заема десетки хиляди декари.

Енергийни ресурси и геополитическо значение

Аляска притежава огромни природни богатства - около 3,4 милиарда барела петролни резерви и 125 трилиона кубически фута природен газ. През 2024 година щатът произвежда около 421 000 барела петрол дневно и се нарежда на пето място сред американските щати по енергийно производство.

Този факт има особено значение в контекста на руско-американските отношения. Руската икономика силно зависи от износа на петрол и газ, което е основна мишена на американските санкции заради войната в Украйна.

Срещата именно в Аляска, символизираща американската енергийна независимост, добавя допълнителен подтекст към преговорите.

В същото време, за руския лидер Аляска представлява безопасно място за посещение. Путин е издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления, свързани с принудителната депортация на украински деца в Русия.

Въпреки че има заповед за арест, нито Русия, нито САЩ признават този съд. Пътуването "около върха на света" избягва прелитане над недружелюбни страни.

Украинският въпрос и очакванията

Украинският президент Володимир Зеленски няма да присъства. Тръмп заяви, че Зеленски "е ходил на много срещи", но ще бъде първият, на когото ще се обади след като се види с Путин. Преди разговорите в Аляска е планирана виртуална среща между Тръмп и Зеленски с участието на няколко европейски лидери.

Според източници, запознати с преговорите, администрацията на Тръмп се опитва да убеди европейските лидери в споразумение, което би предало на Русия значителни украински територии.

Сделката би позволила на Русия да запази контрола над Кримския полуостров и да завземе Донбас, но би трябвало да се оттегли от Херсон и Запорожие.

Украйна вече се обяви против всякакви сделки, които дават на Русия плацдарм за последващо възобновяване на конфликта. Това обаче поне за момента няма особен ефект върху Тръмп.

Претенции и пропаганда

Срещата в Аляска възражда дискусиите за руските претенции към американския щат. В нейните медии територията често се нарича "нашата Аляска", а висши кремълски чиновници като Дмитрий Медведев са се "шегували" в социалните мрежи за война с САЩ по този въпрос.

Много анализатори напомнят, че това говорене се вписва отлично в митологията за "коварния Запад", с която поколения руснаци са били възпитавани. В нея американците са най-алчни и най-ненадеждни от всички - именно заради обидата от продажбата на Аляска.

Сега никой няма илюзията, че Путин и Тръмп ще решат от веднъж всички проблеми (или че въобще ще разрешат някой проблем). Символиката обаче е ясна - двама силни лидери се опитват да преформатират глобалния ред на място, което е най-доброто доказателство, че сделка може да се прави с всичко. Включително - с територии и бъдеще.