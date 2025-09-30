Цените на земята в Украйна отчитат рекорден ръст - над 600% за последните 2 години. Това, подчертават медии, представлява най-бързото увеличение в съвременната история на страната. Най-силен подем се наблюдава при земеделските площи и парцелите в периферията на големи градове като Киев, Лвов, Днепър и Одеса.

Експерти посочват като основни причини отварянето на пазара за юридически лица, което е довело до повишен интерес на аграрния бизнес, както и промяната в инвестиционните стратегии по време на войната. Земята се е превърнала в един от малкото активи, които съхраняват стойността си дори в условия на икономическа нестабилност.

Паралелно с това, засиленият интерес към крайградско строителство стимулира спекулативни сделки. В някои региони цените на жилищните парцели са скочили между 400% и 900%.

Само в Киевска област хектар, струвал около 30-40 хиляди гривни (€820-€1 090) през 2022 г., днес се продава за над 200 хиляди (€5 470). В западната част на страната, особено близо до границата с ЕС, допълнителен тласък дават проектите за логистични центрове и индустриални обекти.

Ръст на цените и сделките

По данни на Opendatabot средната цена на земеделска земя през юли 2025 г. достига 69 628 гривни (€1 905) за хектар - с почти 9 хиляди (€245) повече спрямо юни. Това представлява месечен ръст от около 14%. Същевременно, броят на сключените сделки също върви нагоре: през юли са продадени 21 611 хектара, което е със 759 повече от предходния месец.

Къде земята е най-скъпа

Най-високите цени на земеделска земя в Украйна са регистрирани в западните и централните области. Например, в Ивано-Франкивска област средната цена на един хектар достига над 180 хиляди гривни (€4 920), което я прави най-скъпият регион в страната.

Следва Киевска област, където хектарът струва средно 110 459 гривни (€3 015), а Сумска и Тернополска област отчитат цени съответно 103 502 (€2 825) и 99 476 (€2 715) гривни за хектар. В тези региони земята е изключително търсена, както за земеделие, така и за крайградско развитие.

На другия полюс

Най-ниските цени са концентрирани в източните и южните области, които бяха най-силно засегнати от военните действия. В Донецка област средната цена на хектар е 30 665 (€840) гривни. Подобни ниски стойности се наблюдават и в Запорожка област, където земята се продава за 35 246 (€960) на хектар, както и в Херсонска и Николаевска области с цени от 35 761 (€975) и 35 912 (€980) на хектар.

Според анализатори цените на земята щепродължават да нарастват. Високото търсене от страна на селскостопански компании и инвеститори се съчетава с ограничено предлагане на качествени парцели. Министерството на икономиката отбелязва, че бъдещото увеличение на цените ще зависи от стабилността на пазара и скоростта на възстановяване на инфраструктурата в отделните региони.