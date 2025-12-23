Оборудването на цяла изведена от експлоатация литовска топлоелектрическа централа беше преместено в Украйна в рамките на най-голямата координирана логистична операция на Европейската комисия до момента. В резултат ще се подпомогне възстановяването на електроснабдяването на около 1 млн. души, засегнати от непрестанните руски удари по цивилната инфраструктура.

Сложната 11-месечна операция включваше 149 пратки с общо 2399 тона оборудване, включително 40 превоза на извънгабаритни товари като трансформатори и статори с тегло около 172 тона всеки, съобщиха от Брюксел.

Оборудването от изведената от експлоатация централа "Вилнюс CHP-3" е от решаващо значение за завършването на спешни ремонти в няколко украински региона, където енергийната инфраструктура беше сериозно повредена от руските удари.

Електроцентралата CHP-3 във Вилнюс беше затворена през 2015 г. поради високите експлоатационни разходи и имаше обща топлинна и електрическа мощност от близо 1000 MW, когато беше в експлоатация, като доставяше топлина на около половината от столицата на Литва. Въпреки че не е била в експлоатация в продължение на девет години, оборудването е напълно функционално.

Полската държавна агенция за стратегически резерви изигра решаваща роля в улесняването на сложния транспорт на преоразмерените компоненти през Европа.

До момента ЕС е доставил 9500 генератора и 7200 трансформатора.