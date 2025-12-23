Оборудването на цяла изведена от експлоатация литовска топлоелектрическа централа беше преместено в Украйна в рамките на най-голямата координирана логистична операция на Европейската комисия до момента. В резултат ще се подпомогне възстановяването на електроснабдяването на около 1 млн. души, засегнати от непрестанните руски удари по цивилната инфраструктура.
Сложната 11-месечна операция включваше 149 пратки с общо 2399 тона оборудване, включително 40 превоза на извънгабаритни товари като трансформатори и статори с тегло около 172 тона всеки, съобщиха от Брюксел.
Руските удари по Украйна заплашват стабилността на европейската енергетика
Налага се извънреден внос на електроенергия
Оборудването от изведената от експлоатация централа "Вилнюс CHP-3" е от решаващо значение за завършването на спешни ремонти в няколко украински региона, където енергийната инфраструктура беше сериозно повредена от руските удари.
Електроцентралата CHP-3 във Вилнюс беше затворена през 2015 г. поради високите експлоатационни разходи и имаше обща топлинна и електрическа мощност от близо 1000 MW, когато беше в експлоатация, като доставяше топлина на около половината от столицата на Литва. Въпреки че не е била в експлоатация в продължение на девет години, оборудването е напълно функционално.
Полската държавна агенция за стратегически резерви изигра решаваща роля в улесняването на сложния транспорт на преоразмерените компоненти през Европа.
До момента ЕС е доставил 9500 генератора и 7200 трансформатора.