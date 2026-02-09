Русия е изнесла през 2025 година живи животни на обща стойност близо 180 милиона долара, което е с 60% повече отколкото през 2024 г., според предварителните статистически данни, пише Финмаркет.

Във физическо изражение, общият износ също се е увеличил с 60%, достигайки около 128 000 тона, според данните на федералния център "Агроекспорт".

Близо половината от общите приходи през миналата година от износ от Русия на живи жиотни, идват само от износа на един вид животни - доставките в чужбина на живи говеда - около 87 млн. долара. По обем на приходите, макар и много назад, ги следват доставките на свине (около 54 милиона долара) и птици (около 21 милиона долара).

В документа на "Агроекспорт" се отбелязва същевременно, че износът на живи животни от Русия непрекъснато нараства от 2021 г. насам. Така този показател преди 5 години е бил едва 53 милиона долара, т.е. за периода има нарастване от над три пъти.

Ще припомним, че преди около месец стана известно, че руските риболовни кораби са поставили нов рекорд за улов на риба сайда през 2025 г., като уловът надхвърли 2,1 милиона тона. Това показват данните на Федералната агенция по рибарство "Росриболов".

"Обемът на промишления улова на един от основните видове риба надхвърли 2,1 милиона тона за 2025 г. Това е най-добрият резултат от повече от 25 години", се казва в изявлението.

Така Русия стана световен лидер при улова на сайда, като уловът на този вид много консумирана риба достигна над 40% от националния улов. През 2024 г. уловът на сайда (която е от семейството на рибата треска) беше 1,99 милиона тона.