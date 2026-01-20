През ноември 2025 година Русия е изнесла за Нидерландия кобалт на стойност 669 000 евро. Страната е възобновила вноса на този сравнително рядък метал след прекъсване от почти година и половина, установи РИА Новости след преглед на статистиката на Евростат.

Предходните си покупки на кобалт от Русия, Нидерландия е направила през юни 2024 г., когато вносът й е възлизал на 98 200 евро. През ноември, както и за цялата 2025 г., Нидерландия стана единственият купувач на кобалт от Русия от страните от ЕС.

През периода април-юни 2024 г. Нидерландия също беше единственият вносител на кобалт в рамките на ЕС, ако не се брои символичният внос на Германия, само за 2000 евро.

Основно кобалтът се използва за получаване на сплави, тъй като повишава температурната устойчивост на стоманата. Той също така участва в някои твърдостопяеми сплави за изработването на режещи инструменти.

Особено важни са магнитните сплави на основата на кобалта, от които се изработват ламели за трансформатори и електрически двигатели. Използването на кобалт при производството на стъкло го оцветява в синьо.