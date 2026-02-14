Страните, които през 2025 г. са оформили най-много бизнес визи за руснаци, са Китай, Франция и Индия. Това показват данните на агенцията за бизнес туризъм "Аероклуб", пише Финмаркет. Уточнява се, че бизнес визите за Китай са на първо място и то с голяма преднина, независимо че от септември 2025 г. беше въведен безвизов режим за руснаци, т.е. през последното тримесечие на миналата година за пътуващите с бизнес цели руснаци в Китай не са били необходими визи (както и за туристическите пътувания).

"Китай за трета поредна година остава водеща дестинация за пътуващите с бизнес цели от Русия, въпреки спада от 35% в броя на заявките за визи спрямо предходната година и съответно спада на дела на Китай в общия брой издадени бизнес визи до 48% през 2025 г., в сравнение с 58% през 2024 г.

Причината за този спад е въвеждането на безвизов режим с Китай през септември 2025 г. Освен това, прави впечатление, че през миналата година 88% от подадените заявки за визи от руснаци за тази страна са с бизнес цели", се посочва в данните на агенцията за бизнес туризъм.

Както отбелязват от "Аероклуб", второто си място по отношение на търсенето на бизнес визи от руснаци запазва Франция и през 2025 г. При това заявките за визи за тази страна от Европейския съюз се е увеличило с 45% спрямо предходната година, достигайки 8% от общия брой издадени през миналата година бизнес визи за руснаци, при 5% през 2024 г.

На трето място по брой издадени бизнес визи за руснаци през 2025 г. се изкачи Индия, като заявките за тези визи са нараснали с 32% през 2025 година спрямо предходната, достигайки 7% от общия брой издадени бизнес визи за руски граждани (при 4% през 2024 г.).

В топ 10 на най-популярните за руснаците направления за бизнес пътувания през 2025 г., влизат още: Испания, Италия, Гвинея, Швейцария, Гърция, Саудитска Арабия и Унгария.

Източник: iStock

Ще припомним, че от 24 октомври 2025 г. на българските туристически агенции, както и на всички туроператори от ЕС, вече е забранено да организират екскурзии до Русия. Това са част от изискванията в последния пакет от санкции спрямо Русия, приет от ЕК.

Независимо от забраната за организирани пътувания на граждани от ЕС за Русия, всеки индивидуално би могъл да пътува до Русия - на екскурзия, лечение, бизнес и др.

Самата организация (резервации на самолетни билети, на стаи в хотели и т.н.) на тези индивидуални пътувания би могла да се извърши както самостоятелно, така и чрез туроператори от съседни държави, като Сърбия и особено Турция, коментираха за Money.bg представители на туристическия бранш, пожелали анонимност.

По този начин, желаещите да пътуват до Русия българи така или иначе ще го направят, но от това ще печелят не българските, а основно турските туроператори, допълниха от сектора. И разбира се, организираните "по заобиколен начин" индивидуални екскурзии до Русия, ще струват (малко) по-скъпо от организираните от българските туристически агенции.