Считано от 24 октомври 2025 г. на българските туристически агенции, както и на всички туроператори от ЕС, вече е забранено да организират екскурзии до Русия. Това са част от изискванията в последния пакет от санкции спрямо Русия, приет от ЕК.

Какво по-конкретно на практика означава това за българските фирми от туристическия бизнес и съответно за гражданите резервирали си екскурзии до Русия, разясни за Money.bg Одисей Спасов, председател на УС на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), както и собственик на туроператора "Партнер Травел".

За направените до 24 октомври резервации за екскурзии до Русия, които ще се извършат до края на 2025 г., няма проблем. По всяка вероятност ще трябва да се направят допълнителни уточнения за туристическите пакети за Нова година - при които отпътуването за Русия е тази година, но връщането е до 3-4 януари 2026 г. - но очакванията са казусът да се реши положително, смята Спасов.

Въпросът е обаче, че тъй като резервации се правят с хоризонт и до половин година, до 24 октомври има и предплатени - с до половината от пакетната цена - екскурзии до Русия, планирани за 2026 година. В тези случаи съответните български туристически фирми ще трябва да върнат средствата на гражданите или пък - по желание на туристите - да ги пренасочат за екскурзия в друга държава.

Що се отнася до връщането на средствата на гражданите, Одисей Спасов увери, че туроператорите ще направят всичко възможно да компенсират засегнатите от забраната за организиране на екскурзии в Русия - дори ако се наложи да теглят заеми за това. Причината е, че не е сигурно че туристическите партньори от руска страна ще върнат вече предплатените за резервации суми, тъй като отказът е от наша страна.

Интересът към екскурзиите в Русия

Интересът у нас към екскурзии в Русия през последните 3-4 години постоянно расте, каза пред Money.bg председателят на БАТА. За тази спрямо предходната година, ръстът е с над 15%. Най-голям интерес има към пътуванията до Москва и Санкт Петербург, като тези екскурзии са за около седмица. Средната цена на човек при такава организирана екскурзия е около 3500 лева.

У нас има(ше) около 30-40 фирми, организиращи екскурзии до Русия, посочи Спасов. Някои от тях за година са организирали по 1-2 екскурзии. На други обаче - които са организирали пътуванията годишно на 25-30 групи (всяка средно от 25-35 човека) - това е (част от) основната им дейност, и именно те ще изпитат (временни) затруднения след забраната за организиране на туристически пътувания до Русия, допълни Одисей Спасов.

Според данните на Националния статистически институт (НСИ) за пътувания на български граждани до Руската федерация, те са, както следва: за 2020 г. - 6474 броя; за 2021 г. - 4268 броя; за 2022 г. - 1000 броя; за 2023 г. - 1378 броя. През миналата година, общият брой на пътуванията е 4960. Основната част от тези пътувания се е състояла през последните пет месеца на 2024 г., т.е. от август до декември. Тъй като бизнес отношенията на България с Русия вече са силно ограничени, то се предполага, че въпросните пътувания почти изцяло са туристически.

Що се отнася за последните месеци, изглежда нашенци предпочитат да посещават Русия през втората половина на годината. Например, през юли тази година с цел екскурзия до Русия е имало 305 пътувания, а с друга цел (лечения, бизнес и др.) 497 пътувания. През август пътуванията с цел екскурзия вече са 824 броя.

Алтернативата за пътувания до Русия

Независимо от забраната за организирани пътувания на граждани от ЕС за Русия, всеки индивидуално би могъл да пътува до Русия - на екскурзия, лечение, бизнес и др.

Самата организация (резервации на самолетни билети, на стаи в хотели и т.н.) на тези индивидуални пътувания би могла да се извърши както самостоятелно, така и чрез туроператори от съседни държави, като Сърбия и особено Турция, коментираха за Money.bg представители на туристическия бранш, пожелали анонимност.

По този начин, желаещите да пътуват до Русия българи така или иначе ще го направят, но от това ще печелят не българските, а основно турските туроператори, допълниха от сектора. И разбира се, организираните "по заобиколен начин" индивидуални екскурзии до Русия, ще струват (малко) по-скъпо от организираните от българските туристически агенции.