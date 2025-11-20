Туристическият сезон у нас - като се има предвид броя на нощувките, а и приходите - е основно летен, както е известно. От години обаче от туристическия бранш, а и на ниво министерство, имат стремеж нашата страна да стане (почти) целогодишна туристическа дестинация.

Обаче поне досега, това се получава само донякъде, което сочат и новите статистически данни. Оказва се, че от европейските страни, България е държавата, чийто дял на реализираните туристически нощувки в хотели през юли и август е най-висок - почти 45%. Други 4 държави - Албания, Хърватия, Гърция, Италия - също имат висок дял на туристическите нощувки през двата летни месеца - близо и малко над 40%. Посоченото донякъде се обяснява и с климатичните условия.

Обаче потенциалът на България като туристическа дестинация е далеч по-голям. Както коментира за Money.bg Одисей Спасов, председател на УС на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), сезонът на Черноморието ни би могъл да бъде удължен, т.е. той да не бъде само общо 3-4 месеца, а да започва например от април и да стига (почти) до средата на октомври.

Спасов уточни, че сезонът по Черноморието би могъл да започне още през пролетта в дадения курорт и съседни населени места с оферти за културно-исторически и/или кулинарен туризъм и да продължи с типичните летни почивки. А през есента може да се удължи с посещения на фестивали и други културни мероприятия. "Така хотелиерите по българското Черноморие ще имат почти двойно по-дълъг сезон, ще привличат (много) повече туристи и ще печелят основно от оборот, а не от (голямо) повишение на цените", каза експертът. Голям потенциал имат и екскурзиите за организирани посещения на исторически забележителности, на манастири и т.н.

По думите на експерта, Министерството на туризма би могло да помогне с организиране на посещения на български туроператори на туристически изложения в чужбина, поемайки всички разходи. От своя страна, въпросните туроператори би могло да се ангажират със сключване на договори за посещения на чуждестранни туристи у нас - през всички сезони и в различни райони на страната ни.

Добър опит

СПА туризмът, свързан с лечебните качества на българските минерални води и на климата в някои райони на страната ни, също може да е целогодишен.

Според данните за 2024 г., най-много туристически регистрации в нашите курорти за балнеология и СПА туризъм, има в общините Велинград (над 340 хил.), Разлог (над 170 хил.) и Хисаря (над 150 хил.). Там значителното мнозинство от посетителите са българи, а от чуждестранните туристи най-многобройни са тези от съседните ни страни Северна Македония, Румъния и Гърция.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците са 2-3, обаче идващите от Израел туристи остават в СПА дестинациите у нас най-дълго - средно за 6 нощувки. По всяка вероятност първите три най-посещавани балнеоложки дестинации за първото полугодие (а вероятно и за тази година) ще са като миналогодишните.

При тенденцията на удължаващия се летен и намаляващ зимен сезон, "Пампорово" АД насочва усилията си по възраждане на курорта като климатолечебен център и превръщането му в приятно място целогодишно, коментираха преди от ръководството на курорта за Money.bg. От значение е и въвеждането на обществен транспорт или атракционно влакче, което да придвижва туристите от различните краища на курорта към планината, централната част и обратно.

"Туристите идват в Пампорово основно заради природата, климата и добрите условия за настаняване и спа процедури. Повече събития и фестивали биха привлекли още повече туристи, а условия за целта безспорно има. Стремежът е да се организират регулярни събития в Пампорово - концерти, фестивали, и др.", споделиха от ръководството на "Пампорово".