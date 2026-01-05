Голяма инвестиция в Момчилград планира турският производител на каучукови и пластмасови изделия за автомобилната индустрия Söylemez Kauçuk Otomotiv. Групата вече има работещ завод в града, но планира разширяване на дейностите, изграждане на роботизирано депо и още една фабрика.

Плановете са били представени от управителя на "Сьойлемез Руббер Пластик - България" Карим Сьойлемез на среща с кмета на общината Илкнур Кязим в края на декември.

Заводът на Söylemez функционира от 2024 г. на площ от 3400 кв.м, като към момента в него работят близо 150 души - предимно местни жители. Плановете са производството да се разшири и заетите да станат 500 човека.

Вече има инсталирани 28 машини, като процесите са частично автоматизирани, а плановете са за роботизирано депо, което да оптимизира логистиката. Групата планира да построи и втора фабрика в Момчилград.

Източник: Община Момчилград

Söylemez Kauçuk Otomotiv е създадена от инженера Вахап Сьойлемез в Истанбул през 1982 г. Първоначално тя е доставчик на каучукови и силиконови елементи за производителите на автомобили и бяла техника, но от 2016 г. започва да произвежда и пластмасови изделия за аутомотив сектора. Именно това е и специализацията на завода в Момчилград.

Освен него групата има няколко фабрики в родината си, както и обект в Сърбия. Общият ѝ производствен капацитет се измерва в стотици тонове компоненти за различни индустрии.

Още през първата година на своята дейност - 2024-а, "Сьойлемез Руббер Пластик - България" е на печалба. Приходите са 6,8 млн. лева, а печалбата е над 1 млн. лева.