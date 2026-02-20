Сръбската компания ElevenEs привлече като инвеститори Caterpillar Venture Capital — дъщерно дружество на американския индустриален гигант Caterpillar Inc. и BST (HK) Ltd. — ключова търговска компания за метали и суровини с база в Хонконг, става ясно от официално съобщение.

Набраните средства от рунда ще бъдат използвани за изграждане мегафабрика с капацитет 1 GWh в Суботица, Сърбия. Строителството стартира през февруари 2026 г., а първите доставки на батерийни клетки се очакват догодина. Новият производствен комплекс ще е с площ от близо 25 000 квадратни метра.

Локацията не е случайна - съвсем наблизо е границата с Унгария, а от там до заводите на CAT в Германия влаковете достигат за часове.

ElevenEs специализира в собствената си LFP Edge технология — литиево-железен фосфат, без кобалт и никел. Технологията е насочена към тежки индустриални приложения в минния, строителния, железопътния и морския сектор, но обхваща и електрически превозни средства, автобуси, камиони и системи за съхранение на енергия.

Пилотната серия беше завършена през 2023 г. и сега се преминава към масово производство.

Мегафабриката ще наеме над 350 души, което значително ще разшири настоящия екип от повече от 110 международни специалисти.