България е в топ 3 сред страните в Европейския съюз по новоинсталиран капацитет за съхранение на енергия с батерии през 2025 година. Това съобщи Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ), базирайки твърденията си на годишния доклад на SolarPower Europe. Само за година страната е реализирала ръст над 1100%, с което достига близо 2 500 MWh инсталиран капацитет, след като през 2024 г. той е бил около 200 MWh.
Очакванията са още през настоящата година капацитетът да се увеличи 4 до 5 пъти, като в момента се изграждат над 10 000 MWh батерии, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост.
През 2025-а страната отбеляза и още едно постижение, което я поставя на картата и като производител. Отварянето на първата в Европа гигафабрика за батерийни системи на IPS, която е със стратегически статут по европейския регламент за индустрии с нулеви емисии.
"Секторът на възобновяемата енергия в България е създал над 12 000 преки работни места, а само топ 10 инсталаторски компании осигуряват заетост на 7-8 000 души", коментира за money.bg председателят на АПСТЕ Никола Газдов.
И това не е временен пик, тъй като до 2030 г. капацитетът за батерийно съхранение в Европа трябва да нарасне десетократно, което означава устойчив пазар и дългосрочна заетост, допълни той.
Не на последно място, евтината и предвидима енергия прави българската индустрия по-конкурентна и по-привлекателна за инвестиции. "Батериите имат ключова роля именно в постигането на по-ниски сметки за ток", подчерта още експертът.
Те позволяват евтиният ток от слънцето да бъде съхранен през деня и използван вечер, когато е най-търсен и най-скъп, както за домакинствата, така и за индустрията.
Разбира се, съществуват и рискове. Високите държавни продуктови такси за бъдещо рециклиране на соларни панели и батерии са сред тях, алармират от АПСТЕ. Таксите са многократно по-високи от тези в други европейски държави и водят до оскъпяване на технологиите, без реална инфраструктура за рециклиране.
Като всеки бум, бързата експанзия в инсталирането на батерийни мощности носи известни предизвикателства. Според Газдов обаче "рискът не е в растежа, а в това да изостанем от него".
"Енергетиката преминава през историческа трансформация, която носи както възможности, така и нови предизвикателства. Батериите са ключова част от решението, но трябва да вървят заедно с развитие на мрежите, дигитализацията и обучение на кадри", заяви още той специално за изданието.
Рекордна година за целия ЕС
Експанзията на сектора в България се случва на фона на рекордна година за ЕС въобще, в която са инсталирани над 27 GWh нови батерии, или 45% повече спрямо предходната година. Пред страната ни са само Германия и Италия с пазарен дял от 9% през 2025 г. Общият капацитет за съхранение на енергия в Европа вече е 10 пъти по-голям спрямо 2021-ва.