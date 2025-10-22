Моментното състояние на ВЕИ сектора в България е доста добро, но бъдещето му остава неясно. Това заяви в студиото на Money.bg Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ). По думите му последните години показват, че възобновяемите източници са доказали своята устойчивост и гъвкавост.

"След 2020 година видяхме, че възобновяемите източници са много гъвкави и устойчиви. По време на COVID цените на борсите бяха изключително ниски, но именно ВЕИ продължиха да работят рентабилно", посочи Газдов.

Той припомни, че след началото на войната в Украйна и енергийната криза зелената енергия се е оказала стабилизиращ фактор.

"Възобновяемите източници са тези, които дърпат сметките за ток надолу", категоричен бе гостът.

Според него това е и основната причина за силния ръст на инвестициите в сектора, основно в соларната енергия. "Соларите и вятърът са най-евтините нови технологии за производство на ток. Само в България през последните 3-5 години се инсталираха около 4000 мегавата нови соларни мощности", обясни Газдов.

Причината е ясна: възобновяемите източници имат ниски оперативни разходи. "Ние плащаме само технологията. Гориво няма, то е безплатно", коментира той. Така ВЕИ проектите са изцяло зависими от първоначалната инвестиция, но в дългосрочен план осигуряват евтина и предвидима енергия.

Газдов припомни още, че цената на фотоволтаиците е паднала с над 95% за последните 15 години, а ветрогенераторите и батериите следват същата тенденция. "Иновациите, икономиите от мащаба и глобалното приложение на технологиите ги правят все по-достъпни", допълни председателят на АПСТЕ.

Защо вятърът е в застой?

Газдов обърна внимание и на трудностите пред развитието на вятърната енергия у нас. "Основните пречки са процедурни, но съществува и мощна пропаганда срещу тази технология", категоричен бе той.

"В България ветропарковете са сред водещите в Европа по прилагане на системи за мониторинг. Няма конфликт с биоразнообразието, земеделието или здравето на хората", разкри Газдов. Той подчерта, че в региона се наблюдава вятърен бум и в страни извън ЕС - Турция например вече има около 20 гигавата инсталирани мощности, а секторът в Сърбия също се развива активно.

ВЕИ секторът като сериозен работодател

ВЕИ индустрията не носи полза само за енергетиката, а и за пазара на труда, подчерта експертът. В България над 12 000 души са заети директно в сектора. "Само топ 10 компаниите при соларните инсталатори дават работа на над 6-7 хиляди човека", коментира Газдов. Част от тези компании вече оперират в цяла Европа и създават устойчиви, добре платени позиции.

"Говорим за работни места, създадени от частния сектор, не от държавата", заяви той и допълни, че всяка от компаниите изпитва глад за кадри. Заплащането е повече от конкурентно - при реализиран проект в края на миналата година инсталатори с незначителен опит са получили по 200 лв. на ден, което прави над 4000 лева нето месечно.

"Швейцарското ножче" в енергетиката

Газдов отбеляза още, че батериите са следващият голям фактор, който ще промени изцяло енергийния пейзаж. "Батериите не са мода, а инструмент, който ще трансформира целия енергиен сектор", категоричен бе той.

Особено полезни са за производствените предприятия, които вече в голяма степен се възползват от предимствата им. "Даден завод може по-добре да се възползва от съществуващата в момента волатилност на пазара - т. е. да зарежда батерията с евтин ток през деня и да ползва този ток вечерта, когато иначе трябва да го купува на пазара доста по-скъпо", допълни експертът.

Той прогнозира, че съвсем скоро ще започнат да се реализират проекти за съхранение и във всякакъв друг тип обекти — молове, хотели, и дори жилищни сгради. "Именно по същата причина: защото батериите ще ни помагат да имаме един буфер, който е както ценови, така и технологичен", заключи Газдов.

