Доналд Тръмп обяви, че ще вдигне митата с 5% - ход, който моментално изостри напрежението между САЩ и Мексико, пише RTVE. Според американския президент Мексико трябва незабавно да освободи 246,6 млн. куб. м вода, които дължи по водния договор между двете държави. Тръмп твърди, че забавянето нанася сериозни щети върху реколтата и животновъдството в Тексас.

Той изтъква, че през последните пет години Мексико е натрупало неизплатени над 986 млн. куб. м, което според него продължава да удря по доходите на американските фермери. "Колкото повече отлага Мексико, толкова по-големи са щетите за нашите производители", настоя държавният глава в платформата Truth Social.

Предупреждението дойде часове след среща в Белия дом с земеделски лидери от южен Тексас, губернатора Грег Абът и сенатора Тед Круз. Те настояват Мексико да спази договора от 1944 г., който урежда разпределението на водите от реките Колорадо, Рио Гранде и Кончос. Според него САЩ трябва да предоставят 1,85 млрд. куб. м годишно от Колорадо, а Мексико - 2,185 млрд. куб. м от Рио Гранде на всеки пет години.

Паралелно с това администрацията на Тръмп обяви спасителен пакет за фермерите. Министърът на земеделието Брук Ролинс предупреди, че секторът се намира в "безпрецедентна криза", задълбочена и от митническата политика на президента. В Белия дом Тръмп заяви: "Обичаме нашите фермери" и разкри, че 12 млрд. долара ще бъдат насочени към подпомагане чрез фонд на ведомството. Помощта трябва да бъде изплатена на 28 февруари 2026 г., като размерът ѝ ще бъде известен по-късно тази година.

По данни на The Wall Street Journal по-голямата част от сумата ще мине през програмата Farmer Bridge Assistance, а около 1 млрд. долара ще бъдат насочени към култури, които досега не са били обхванати от подпомагането.

2025 г. е тежка за американското земеделие - през първото полугодие фалитите в сектора са скочили с 60%. Тарифните мерки срещу Китай доведоха до временно спиране на покупките на американска соя, което бе преодоляно чак след договор от края на октомври. Новият план цели производителите на соя да покрият задълженията си след година с тежки загуби и да финансират следващата реколта.

Китай - най-големият купувач на американска соя - се е ангажирал да придобие 12 млн. тона тази година и по 25 млн. тона годишно през следващите три години. Междувременно Пекин внасяше соя от Аржентина, а решението на Вашингтон да осигури кредитна линия на правителството на Хавиер Милей ядоса американските фермери, загубили позиции на пазара.