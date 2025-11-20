Чуждестранните инвестиции в Мексико отбелязват нов исторически връх, въпреки несигурността около търговската политика на Доналд Тръмп. За периода януари-септември в страната са постъпили 40,9 млрд. долара, което е ръст от 15% на годишна база и най-високото равнище, откакто се води статистика. Свежите инвестиции отбелязват изключителен скок - над три пъти повече спрямо същите месеци на 2024 г., достигайки 6,5 млрд. долара. За разлика от тях, реинвестираните печалби намаляват с близо 10% до 27,7 млрд. долара.

Министърът на икономиката Марсело Ебрард подчерта в сутрешния брифинг, че резултатите показват "силно доверие към правителството на президент Шайнбаум" и устойчивост на инвестиционната тенденция. САЩ остават водещ източник на капитал с 30% дял, следвани от Испания, Нидерландия, Япония и Канада. Най-много средства са насочени към центрове за данни, енергийни проекти, инфраструктура и финансови услуги. За първите девет месеца на годината реинвестираните печалби формират 68% от общия обем, а новите вложения и вътрешногруповите трансфери - по 16%.

Трансферите между свързани компании нарастват впечатляващо - със 125% спрямо третото тримесечие на 2024 г., до 6,6 млрд. долара. Според министерството този скок отразява по-активни вътрешни капиталови операции и преструктуриране на филиалите в страната. Ебрард припомни, че от 2018 г. насам Мексико поддържа стабилен растеж на чуждите вложения, независимо от глобалната несигурност и защитните мерки на Вашингтон.

По традиция Мексико Сити привлича най-голям дял - над 22,8 млрд. долара. Следват Нуево Леон с 4,15 млрд. долара и щатът Мексико с 3,17 млрд. долара.

Рекордът идва на фона на леко свиване на икономиката с 0,3% през третото тримесечие, след спад в производството, строителството, минното дело и енергетиката. Министърът призна, че инвестиционният климат в страната се развива "с две скорости" - силен външен интерес, но по-слаба вътрешна активност. Финансовото министерство вече понижи прогнозата си за растеж през 2025 г. до 0,5-1,5%, а повечето международни институции очакват увеличение под 1%.

На този фон правителството обяви партньорство с Барселонския суперкомпютърен център за създаването на мексикански изчислителен хъб. От януари страната ще разполага със собствена суперкомпютърна инфраструктура, разположена в Испания, но управлявана от мексикански екип. Общо 177 изследователи ще работят по модели за климатични рискове, обработка на големи масиви данни от митниците и данъчната администрация, както и по мащабни езикови модели за виртуална помощ.