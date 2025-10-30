Испанският телекомуникационен гигант Telefónica е на крачка от продажбата на своя мексикански бизнес (Movistar) на базираната в Дубай Beyond One, собственик на марката Virgin Mobile México. Сделката, оценявана на над 500 милиона евро, се очаква да бъде финализирана и обявена в идните дни, дори преди представянето на новия стратегически план на компанията на 4 ноември, съобщава El País. Telefónica е отказала официален коментар.

Споразумението с Beyond One бележи поредна стъпка в процеса на дълбока трансформация на групата. След продажбата на бизнеса ѝ в Уругвай за 377 млн. евро и подготвяното изтегляне от Чили, продажбата на мексиканското подразделение ще бъде шестата подобна сделка в Латинска Америка.

Компанията обаче се сблъсква с непреодолим проблем във Венецуела - липса на купувач за операциите ѝ там. Политическата нестабилност, международните санкции срещу режима на Николас Мадуро и опасенията от американски ответни мерки превръщат евентуална продажба в почти невъзможна мисия.

Парадоксално, венецуелският бизнес някога е бил сред най-печелившите за групата, но девалвацията на боливара и ограниченията върху трансфера на капитали са изтрили печалбите. През 2024 г. Telefónica все пак отчита 212 млн. евро печалба в разпадащия се пазар - впечатляващ резултат предвид условията.

В същото време телекомуникационният оператор продължава да инвестира във Венецуела, отпускайки около 500 млн. долара за модернизация на 4G и внедряване на 5G инфраструктура - ход, който изглежда в противоречие с курса на изтегляне, но е ключов за запазване на лиценза и потенциално повишаване на стойността на актива при бъдеща продажба.

Мексико - сделка с регулаторни предизвикателства

Продажбата на мексиканското подразделение ще трябва да бъде одобрена от Националната комисия по конкуренцията (CNA) - новият антимонополен регулатор на страната, създаден този месец. CNA замени досегашната COFECE и получи разширени правомощия, включително контрол върху тарифите на телекомуникационните компании, което може да усложни финализирането на сделката.

Новият Закон за телекомуникациите и радиодифузията (LMTR) предвижда CNA и Комисията за регулиране на телекомуникациите (CRT) да наблюдават пазара чрез петчленен съвет, назначаван от президента Клаудия Шейнбаум.

Мексиканският мобилен пазар продължава да бъде доминиран от Telcel - част от групата América Móvil на Карлос Слим - с 55% дял, следван от AT&T (21,5%) и Movistar (18,9%). В последните години обаче бързо набират популярност виртуалните оператори (OMV), сред които Bait на Walmart, с над 18 млн. клиенти и 12% пазарен дял.

На практика Movistar México също функционира като виртуален оператор, след като през 2020 г. Telefónica сключи споразумение за използване на мрежата на AT&T, след продажбата на собствените си кули на American Tower през 2011 г.

Telefónica под натиск да намали дълга си

Освобождаването от активи в Латинска Америка е ключов елемент от новата стратегия на Telefónica, която се стреми да намали дълга си от 27 млрд. евро и да осигури капитал за бъдещ растеж. Сред приоритетите са инвестиции в Европа и възможното придобиване на Vodafone España, което би консолидирало позициите на компанията на родния пазар.

Групата обаче остава под вниманието на регулаторите след подновяването на договора си с Huawei за изграждане на 5G мрежата ѝ - ход, който поражда геополитически тревоги в ЕС.