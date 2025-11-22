Ако не сте разбрали, че през последните две седмици испанската изпълнителка Rosalía е навсякъде, то не живеете на тази планета. На 7 ноември тя пусна LUX, своя четвърти студиен албум, който окупира класациите не само в Испания и испаноезичния свят, а навсякъде. Видеа, сторита, снимки и цитати от песните в албума са буквално навсякъде в социалните мрежи. За него се изказаха звезди като Madonna и издания като The Guardian, The New York Times, Rolling Stone и Financial Times.

LUX отбелязва исторически успехи за Rosalía, утвърждавайки я като първата артистка с пет дебюта под номер 1 в различни класации на Billboard. Той заема първите места в Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover и World Albums, а също така дебютира на №4 в Billboard 200, което е първото ѝ попадане в топ 10 на общата класация. В САЩ LUX стартира в първата си седмица с 46 000 еквивалентни албумни единици, като 27 000 от тях идват от стрийминг (34,1 млн. слушания), а 19 000 - от директни продажби на албума.

С този проект Rosalía постига няколко исторически първенства: тя е първата испанска жена, която оглавява модерните класации Classical Albums и Classical Crossover, както и първата испаноговоряща солова изпълнителка на върха на World Albums. Освен това LUX поставя рекорд за най-много едновременно присъстващи песни на Hot Latin Songs за латинопоп изпълнител - 11 парчета, включително La Perla и Reliquia, които дебютират сред топ 10 с десетки милиони стриймвания. Тези постижения подчертават не само артистичния размах на Rosalía, но и силното финансово и комерсиално отражение на LUX на световния музикален пазар.

LUX като "светлина"

The Guardian определя LUX като смело и взискателно произведение, в което Rosalía окончателно се отдалечава от лесносмилаемия поп и навлиза в територия, по-близка до класическата музика - със сложни оркестрации, четиричастна структура и вокали на 13 езика. Изданието подчертава драматичния скок спрямо Motomami, като в песни като Porcelana, Novia Robot (включена само във физическото издание) и Sauvignon Blanc проблясват отделни поп и електронни елементи, но те остават периферни в иначе "чуждия" звуков пейзаж на албума.

Financial Times допълва, че LUX е разточителен и концептуално дръзкият връх в досегашните трансформации на Rosalía - грандиозен проект с оркестрациите на London Symphony Orchestra, вдъхновение от женски светци и силно религиозна символика, който напомня на собствена "Саграда Фамилия". Въпреки размаха си, албумът остава свързан с корените ѝ: във Porcelana фламенкото среща симфоничен хип-хоп, а La Perla прикрива остри лични реплики под лековат валсов акомпанимент.

И двете медии подчертават, че слушателят трябва да се откаже от предварителните си очаквания и да приеме условията на Rosalía, защото LUX е дълъг, езиково многопластов и концептуално труден, но същевременно впечатляващо амбициозен. FT вижда в него необичаен поклон към европейската музикална традиция - от операта до нощния клуб - докато Guardian открива в сърцевината на мистичните теми по-земен пласт на болка и разчистване на сметки. Резултатът е албум, който изисква пълно внимание, но го възнаграждава с мащабно въображение и безкомпромисен артистичен контрол.

От фламенко до световните класации

Rosalía днес е сред най-влиятелните имена в глобалната музика, а нетното ѝ състояние според различни източници се оценява на между 8 и 10 милиона долара. Тя пробива през 2017 г. с албума Los Ángeles и особено с El Mal Querer през следващата, който я изстрелва на международната сцена. Проектът достига №1 в Испания и в американската класация Latin Pop Albums и ѝ носи шест Latin Grammy награди, включително отличието за Албум на годината, както и Grammy за Best Latin Rock, Urban or Alternative Album.

През 2022 г. Rosalía затвърждава позициите си с Motomami - комерсиален и критически успех, който влиза в топ 40 на Великобритания и САЩ. Албумът печели четири Latin Grammy награди, отново с престижното отличие за Албум на годината, както и Grammy за Best Latin Rock or Alternative Album.

В подкрепа на третия си албум каталунската изпълнителка тръгва на едногодишно световно турне, което приключва през лятото на 2023 г. С участията в различни музикални фестивали (включително Coachella в САЩ) през това време то включва 68 концерта в 21 страни на три континента. Общата публика достига 2 милиона души, а приходите само на самостоятелните ѝ 46 концерта (с над 440 хил. зрители) възлизат на 30,4 млн. долара.

Кариерата ѝ е белязана от поредица глобални хитове като Con Altura, Yo x Ti, Tú x Mí, La Fama, Saoko, TKN и LLYLM, както и сътрудничества с артисти от световна величина - The Weeknd, Travis Scott, Bad Bunny, Billie Eilish, Sech и Rauw Alejandro. Тя има многократни участия в Billboard Hot 100 и е отличена с 2 Grammy и 11 Latin Grammy награди, превръщайки се в едно от най-разпознаваемите и успешни испански имена в съвременната поп музика.