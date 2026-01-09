Броят на компаниите в Германия, изпаднали в несъстоятелност през 2025 година се е увеличил до най-високото си равнище от две десетилетия. Това показват данни в проучване на Института за икономически изследвания в Хале (IWH), изнесени от DPA.

Броят на фалитите нарасна рязко през декември, като беше със 75 на сто над средното ниво за същия месец в периода 2016-2019 г., отчита проучването. Само през декември са регистрирани общо 1519 случаи на компании, изпаднали в несъстоятелност, съобщава Институтът за икономически изследвания.

За цялата 2025 г. компаниите, изпаднали в несъстоятелност, достигнаха 17 604 броя, което е близо 5 на сто повече спрямо нивото по време на глобалната финансова криза през 2009 г., отчита институтът.

Високите нива на компании, изпаднали в несъстоятелност, вече не могат да се обяснят само с последствията от пандемията или с водената от страната парична политика, коментира Щефен Мюлер, ръководител на изследванията на несъстоятелността в Института за икономически изследвания. По думите му, данните все повече отразяват настоящите икономически "предизвикателства, пред които е изправена Германия".

Германската икономика се сви през 2023 и 2024 г., като растежът през 2025 г. е минимален по предварителни данни, а за 2026 г. не се очаква осезаемо нарастване, пише DPA.