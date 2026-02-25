Министерството на търговията на Китай наложи контрол върху износа за известен брой крупни японски компании, съобщи AFP. Причината за ограниченията са (евентуални) техни връзки с японския военен сектор.

"С цел да се защити националната сигурност и интереси на Китай, беше взето решение 20 японски компании, включително Mitsubishi Shipbuilding Co. - които участваха в укрепването на военния потенциал на Япония - да бъдат включени в списъка за контрол на износа за тях", се казва в изявление на Министерството на търговията.

Както пише японското издание Yomiuri, на въпросните компании от списъка, китайското правителство забранява да се доставят продукти с двойно предназначение (военно и гражданско). Списъкът включва и IHI Power Systems и NEC Aerospace Systems, за които китайското правителство твърди, че участват в укрепването на японските военни сили.

Освен това, също ще бъдат подложени на по-строг контрол и китайските доставки за Subaru, Eneos и Itochu Airlines. В тези случаи, Министерството на търговията се позовава на невъзможността да се идентифицира крайният получател на продукцията.

Отношенията между двете страни се влошиха, след като китайските власти оцениха коментари на японския премиер относно Тайван, като "пряка намеса във вътрешните работи на страната". Китайските власти препоръчаха на гражданите си да не пътуват до Япония - което може да засегне финансово японския туристически сектор - и проведоха големи военни учения близо до Тайван.