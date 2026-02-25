Преди десетина години PayPal беше безспорният крал на онлайн плащанията, а Stripe — амбициозен стартъп на двама ирландски братя, опитващ се да открадне парче от баницата. Днес ролите са се разместили толкова драматично, че Stripe обмисля да купи целия PayPal.

За готвената сделка съобщи Bloomberg, позовавайки се на запознати с въпроса източници. Преговорите са в много ранен етап и сделката може изобщо да не се случи — но самото споменаване на тази възможност изстреля акциите на PayPal с близо 7% в рамките на един ден. Двете компании отказаха коментар.

За да разберем защо подобна сделка изобщо е мислима, трябва да се върнем малко назад. PayPal достигна зенита си по време на пандемията, когато масовото преминаване към онлайн търговия го превърна в задължителен инструмент за стотици милиони потребители. Пазарната му капитализация достигна над 300 милиарда долара през 2021 г.

Оттогава обаче компанията се е свила до около $40 милиарда — загуба на стойност от почти 90% спрямо пика. Влошената конкурентна среда, навлизането на Apple Pay и Google Pay в основния му пазар, охладеният потребителски ентусиазъм след пандемията и поредица от разочароващи финансови резултати доведоха до този доста нерадостен резултат.

Последният удар дойде в началото на февруари, когато PayPal публикува слаба прогноза за печалба за 2026 г., далеч под очакванията на Уолстрийт. Бордът отговори, като уволни изпълнителния директор Алекс Крис само две години след назначаването му и постави на негово място Енрике Лорес от HP, считано от март.

Stripe, от своя страна, измина дълъг път от дните, когато братята Патрик и Джон Колисън убеждаваха разработчици да интегрират платежния им API. Компанията затвърди позицията си като предпочитана инфраструктура за онлайн плащания при бизнеси от всякакъв мащаб.

Тази седмица пазарната оценка стигна 159 милиарда долара около вторична продажба на акции — ръст от 74% спрямо миналата година. Сред инвеститорите, купуващи акции от служители, са Andreessen Horowitz и Thrive Capital. Stripe планира и обратно изкупуване на собствени акции.

Президентът Джон Колисън е категоричен, че IPO не е в близките планове — публичното листване би отклонило вниманието от развитието на продукта и бизнеса. Вместо това компанията расте чрез придобивания: през януари купи стартъпа за фактуриране Metronome, а приходното й портфолио е на път да достигне годишен темп от милиард долара.