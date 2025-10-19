Шведското общество без пари в брой, което се гордее със своята висока степен на дигитализация, може да се окаже особено уязвимо при хибридни военни действия, коментират експерти.

Маркъс Мъри, основател на една от най-големите шведски фирми за киберсигурност Truesec, предупреждава, че заплахата вече не идва само от престъпни групи, а целта не е кражба, а хаос. "Банковата система е приоритетна цел за руснаците", заявява той. "Те разбират колко сериозно може да бъде ударено обществото, ако паричните потоци спрат."

В страна, където 90% от плащанията са дигитални, банковият сектор е критично звено. Затова Шведската централна банка (Riksbank) засилва координацията си с търговските банки, за да гарантира, че паричните средства и основните плащания ще останат достъпни дори при срив на комуникационните мрежи.

"Шведите зависят от дигиталните плащания за почти всичко - от храна и гориво до заплати и социални помощи", обяснява Мария Лундстрьом, ръководител на отдела за готовност в Riksbank. "Ако системата спре, последствията са незабавни и тежки."

През април услугата BankID - основен инструмент за дигитална идентификация и плащания в Швеция, стана обект на DDoS атака. В резултат милиони граждани не можеха да използват мобилното приложение Swish, да извършват преводи или дори да влизат в онлайн банкиране. "Това е като опашка от хора пред магазин - магазинът е непокътнат, но никой не може да влезе", илюстрира ситуацията Лундстрьом.

Комбинацията от кибератаки и психологически натиск вече е изпитана в Украйна. Дни преди руската инвазия там, гражданите получаваха фалшиви съобщения, че депозитите им са изчезнали, докато паралелно с това, банките бяха подложени на атаки.

"Така се руши доверието, а банките не могат да съществуват без доверие", коментира Мъри. Подобен сценарий би имал опустошителни последици в страна като Швеция. "Един изпълнителен директор ми каза, че банката му не би оцеляла след 3-дневно пълно прекъсване", споделя експертът.

Предприети са мерки

Водени от този страх, шведските и европейските банки усилено провеждат тестове за устойчивост по рамката TIBER, въведена от ЕС през 2018 г. Тя включва специални екипи, които симулират атаки, за да проверят реалната готовност на системите. "Банките значително подобриха своята устойчивост", казва Мъри. "Но никога не знаеш със сигурност, докато не се случи."

SEB AB създаде звено за гражданска защита, Nordea интегрира кризисната готовност в стратегическото си планиране, а Swedbank и Handelsbanken също работят по сценарии за непрекъснатост на бизнеса. Предстоящ закон, който трябва да влезе в сила догодина, ще даде на Riksbank права за управление на прекъсвания в плащанията и оперативни кризи във финансовия сектор - стъпка, която банката "приветства изцяло", по думите на Лундстрьом.

Следващата голяма инициатива на Riksbank е създаването на офлайн картова система, която да гарантира функционирането на основните плащания при срив на комуникациите. Почти всички плащания в момента изискват активна свързаност - включително транзакции с карти, Swish, BankID и тегления от банкомати.

"Зависимостта от електричество и комуникация е висока", признава Лундстрьом. "Колкото по-дълго трае прекъсването, толкова по-големи са последствията."

В рамките на новата инициатива терминалите ще трябва да обработват локални транзакции до една седмица - само за основни стоки като храна, лекарства и гориво. Visa и Mastercard вече повишиха лимитите за офлайн плащания до €200, а банките и търговците адаптират системите си, за да съгласуват покупките, когато мрежите се възстановят.

"Всички - от големите вериги до банките, реагираха бързо, което направи въвеждането възможно", казва Бенгт Нилервал от Swedish Trade.

Най-трудната следваща стъпка ще бъде разширяването на офлайн възможностите за мобилни плащания. Това е така, тъй като една трета от транзакциите в Швеция вече се извършват чрез смартфони и смарт часовници, признават експертите. Което ще изисква нови технологии и координация с производители като Apple и Samsung.

"Това ще бъде по-голямо техническо и финансово предизвикателство", предупреждава Нилервал. "Но ако искаме истинска устойчивост, трябва да започнем да работим по въпроса."