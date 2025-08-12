Paxos Trust Company - компанията за криптовалути, която стои зад стейбълкойна на PayPal, обяви, че иска да навлезе в банковата система на САЩ. Фирмата е подала аявление за получаване на национална тръстова харта от американската Служба за финансов надзор (OCC), съобщава Reuters.

По този начин Paxos се присъединявайки към много компании за дигитални активи, които искат да заемат по-голямо място в традиционната финансова система. Ако лицензът бъде предоставен, това ще позволи на крипто компанията да управлява и държи активи от името на клиентите и да извършва плащания по-бързо.

За разлика от традиционните банки, лицензът няма да позволи на Paxos да приема парични депозити или да отпуска заеми.

Новината идва само няколко седмици след като Paxos постигна споразумение за $48,5 милиона с NYDFS заради пропуски в контрола срещу прането на пари, свързани с предишното й партньорство с Binance. Въпреки този регулаторен сблъсък, компанията заявява, че преминаването към лиценз от Службата на валутния контрол (OCC) отразява ангажимента ѝ да работи на най-високо ниво на прозрачност и сигурност.

Молбите за лиценз нарастват

Двама от най-големите играчи при стабилните монети Ripple и Circle също подадоха подобни заявления преди повече от месец. Заявлението на Ripple наскоро влезе в етап на публично одобрение, но индустриални организации като Американската асоциация на банкерите (ABA) и Асоциацията на независимите общински банки на Америка (ICBA) изразиха съпротива срещу предоставянето на банкови лицензи на фирми, родени в крипто сектора.

Колкото до Paxos, компанията вече работи под регулаторни режими в Европа, Сингапур и Абу Даби. Това я позиционира като една от най-силно регулираните блокчейн компании в света.

Нейните токени, обвързани с щатския долар, са напълно обезпечени с резерви в щатски долари, държавни облигации и парични еквиваленти, които според компанията са защитени от фалит и достъпни за обратно изкупуване в съотношение 1:1.

От фирмата уверяват клиентите си, че услугите им ще продължат без прекъсване по време на прехода към новия лиценз.