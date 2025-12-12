Тази седмица стана ясно, че компанията за криптовалути Nexo придобива Buenbit - аржентинска криптоплатформа за търговия. Причината: растеж в Латинска Америка, съобщават от фирмата, цитирани от Reuters. Стойността на сделката е фирмена тайна. Криптокомпанията съществува от 2018-а година, а българинът Антони Тренчев е едно от нейните публични лица.

Nexo, която по-рано тази година обяви, че ще се завърне в Съединените щати, след като напусна пазара поради регулаторни глоби в размер на 45 милиона долара, се е сприятелила със семейство Тръмп, като се е срещала както с президента на САЩ, така и със сина му през последните месеци.

Buenbit развива дейност в Аржентина, Перу и Мексико и е регулирана платформа под надзора на аржентинския регулатор CNV. След приключване на сделката клиентите на Buenbit ще получат достъп до пълната гама решения на Nexo за изграждане и управление на дигитално богатство.

Източник: Getty Images

"Аржентина винаги е била сред най-силните двигатели на финтех иновациите. С екип, който познава пазара в дълбочина, правим уверена стъпка към това да пренесем глобалния опит на Nexo в местна среда. Комбинацията от мащаба на Nexo и силните отношения, които Buenbit е изградил през годините, създава отлични условия за ускорен растеж в рамките на следващите 12 месеца", посочват от Nexo.

От Nexo допълват, че като част от многогодишната си стратегия ще развият Буенос Айрес като ключов регионален център за бъдещи партньорства и инвестиции в Аржентина, Перу и Мексико. Компанията ще разшири присъствието си в Аржентина поетапно.

"Придобиването е само първата стъпка в по-широка глобална експанзия. То отразява и една по-ясно очертаваща се тенденция към консолидация в сектора, като Nexo е в позицията на активен купувач и интегратор", посочват още от основаната в България Nexo.

Основана през 2018 г., Buenbit позволява покупка, продажба и печелене на криптовалути и стейбълкойни, крипто обезпечени заеми, търговия с акции, както и дигитални и физически карти. Платформата обслужва над 1 милион потребители в Аржентина, Перу и Мексико.