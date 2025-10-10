Испанската телекомуникационна компания Telefónica е в разгара на решителна трансформация. След продажбата на бизнеса си в Уругвай за 377 млн. евро и предстоящото изтегляне от Чили, испанската група се сблъсква с непреодолим проблем - липса на купувач за операциите си във Венецуела.

Политическата нестабилност, санкциите срещу режима на Николас Мадуро и страховете от американски ответни мерки превръщат продажбата в мисия невъзможна, пише El País.

Парадоксът е, че венецуелското подразделение някога е било едно от най-печелившите на групата, но девалвацията на боливара и ограниченията върху износа на капитали заличават печалбите. През 2024 г. все пак компанията отчита 212 млн. евро печалба - впечатляващ резултат за пазар в разпад.

Същевременно Telefónica все още плаща цената на минали грешки - глоба от 85 млн. долара в САЩ за корупционен скандал от 2014 г.

Въпреки всичко телекомът продължава да инвестира - 500 млн. долара за модернизация на 4G и внедряване на 5G мрежа. Тези вложения изглеждат в противоречие с курса на изтегляне, но са условие за запазване на лиценза в страната. А навярно биха спомогнали за повишаване на цената по евентуална сделка.

Освобождаването от активи в Латинска Америка е от решаващо значение за новия стратегически план на групата, който ще бъде представен на 4 ноември. Telefónica се нуждае от свеж капитал, за да намали дълга си от 27 млрд. евро и да финансира бъдещ растеж - включително възможно придобиване на Vodafone España.

Междувременно компанията отново е под лупата на регулаторите, след като поднови договора си с Huawei за 5G мрежата - ход, който в Европа поражда геополитически тревоги.