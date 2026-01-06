Докато световните лидери реагираха с шок и объркване на ефективното завземане на властта във Венецуела от Доналд Тръмп, посланието на Китай беше ясно: освободете Николас Мадуро.

"Китай призовава САЩ да осигурят личната безопасност на президента Николас Мадуро и съпругата му, да ги освободят незабавно и да спрат свалянето на правителството на Венецуела", заяви министерството на външните работи в Пекин в неделя.

Китайските дипломати със сигурност са писали позицията под въздействието на равни количества гняв и срам. Важният южноамерикански съюзник на Пекин беше буквално откаран в чувал до Ню Йорк само няколко часа, след като се срещна с делегация от КНР, дошла, за да засвидетелства подкрепа.

Очевидно безплодните молби след края на US интервенцията, "обезглавила" политически Венецуела и вероятно лишила я от малкото ѝ модерни самолети, ракети и наземни системи, подчертава колко сериозен е ударът по Китай.

"Каквото и да казва Тръмп, тази военна акция няма нищо общо с трафика на наркотици и много общо с Китай. Всъщност Китай е най-големият губещ от всичко това", коментира пред The Telegraph Ашли Келти, директор изследвания в инвестиционната банка Panmure Liberum.

Енергийното измерение

Китай е инвестирал милиарди в силно санкционираната венецуелска нефтена индустрия и е жънал ползите под формата на евтино гориво. Търговци съобщават, че суров петрол, предназначен за Китай, се продава до 14 долара на барел по-евтино от цената на Брент, отбелязва британското издание.

Китай е основна дестинация за венецуелския петрол според S&P Global, макар че страната представлява само 2% от вноса на суров петрол и кондензат на Китай през 2024 г., според данни на Американската администрация за енергийна информация, цитирани от CNBC.

Източник: GettyImages

Действието на Тръмп не само заплашва да прекъсне този евтин източник, но също така предлага на САЩ път към енергийно превъзходство, което може да помогне на страната да се конкурира с Китай в технологиите на бъдещето - изкуствения интелект.

През последните 20 години Китай е захранвал своята индустриална мощ и икономически растеж отчасти чрез бързо разширяване на капацитета си за производство на енергия. Страната инвестира 4,4% от БВП в енергетика през 2024 г., в сравнение с 2% в САЩ.

OpenAI специално използва заплахата от Китай, за да призове Вашингтон да определи национална цел за електроенергия. "През 2024 г. КНР добави 429 гигавата нов енергиен капацитет - повече от една трета от цялата американска мрежа", заяви компанията в отворено писмо миналата година.

Венецуелското съкровище

Венецуела притежава най-големите доказани запаси от суров петрол в света - приблизително 303 милиарда барела към 2023 г., което представлява около 17% от световните запаси.

Въпреки това, производството на страната е пренебрежимо на световната сцена, като е спаднало от над три милиона барела на ден в началото на 2000-те до един милион през последната година.

Тежкият венецуелски петрол е идеалният тип за рафинерии като тези в Тексас и Луизиана, които могат да го смесват с по-качествена суровина.

Китайската експозиция

Китайски компании, предимно държавни, са инвестирали 4,8 милиарда долара във Венецуела през последните два десетилетия, според данни на изследователската фирма Rhodium Group, цитирани от CNBC. China National Petroleum Corporation има съвместни предприятия с венецуелския си партньор, а през август China Concord Resources Corp обяви планове за инвестиция от над 1 милиард долара в венецуелски проект.

Китай стана ключов кредитор на Венецуела през 2007 г., когато за пръв път предостави средства за инфраструктурни и петролни проекти при покойния президент Уго Чавес. Публичните данни подкрепят оценките, че Пекин е отпуснал над 60 милиарда долара във обезпечени с петрол заеми чрез държавни банки до 2015 г., отбелязва Bloomberg.

Източник: EPA/БГНЕС

Според медията върховният финансов регулатор на Китай е разпоредил на банки и други големи кредитори да докладват експозицията си по кредити към Венецуела след удара на САЩ по режима в страната. Националната администрация за финансово регулиране също така е призовала да се засили мониторингът на риска на всички свързани с Венецуела кредити.

"Ако САЩ постигнат целите си и американските кредитори станат основни кредитори на венецуелския дълг, китайските кредитори биха изправени пред по-високи рискове от пропуснати плащания", каза Виктор Ши, професор в Калифорнийския университет в Сан Диего, цитиран от Bloomberg.

Геополитическата цена

Венецуелският епизод обаче е нещо повече от финансова загуба. Това е удар по китайското влияние в Латинска Америка, където Пекин печелеше позиции през последните две десетилетия, убеждавайки страни като Панама, Коста Рика и Ел Салвадор да застанат на страната на Китай по въпроса за Тайван, отбелязва CNBC.

"Каквото и да казва Тръмп, тази военна акция отслабва достъпа на Китай до тежък петрол, което означава, че те трябва да плащат повече за него. И има допълнителната полза от отслабване на китайското влияние в Южна Америка", обобщава Келти от Panmure Liberum за The Telegraph.

Старият принцип на дългогодишния приятел на Тръмп Хенри Кисинджър се потвърждава отново: "Контролирай петрола и ще контролираш нациите." А сега контролът се връща в американски ръце.