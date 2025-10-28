Икономиката на Венецуела навлиза в нов период на нестабилност, след като местната валута боливар се срина с близо 60% спрямо долара от август насам, а инфлацията може да надмине 400% до края на 2025 г., предава El País. Ускоряващата се обезценка се случва на фона на изострено политическо напрежение между Каракас и Вашингтон, което засилва несигурността в страната и подкопава доверието в управлението на Николас Мадуро.

Според официалните данни на Централната банка, контролирана от правителството, брутният вътрешен продукт на страната се е увеличил със 7% от началото на годината. Международният валутен фонд обаче поставя под съмнение тези данни и прогнозира минимален растеж от около 1%, като очаква инфлацията да достигне 270% до края на годината.

След колапса на икономиката и драстичния спад в добива на петрол през предходното десетилетие, Венецуела преживя няколко години на неравномерно възстановяване. Въпреки че недостигът на стоки се облекчи след ограничени пазарни реформи, основните социални и инфраструктурни проблеми, които изгониха милиони венецуелци в чужбина, остават нерешени.

Днес икономиката на страната е едва около 30% от историческите си мащаби - някога пета по големина в Латинска Америка. Според икономисти, за да възстанови предишното си ниво, Венецуела трябва да расте с двуцифрен темп при ниска инфлация в продължение на поне пет години - нещо, което в момента изглежда недостижимо.

Растящата пропаст между официалния и черния курс

Официалният курс на долара се е повишил от 133 на 217 боливара от август насам, докато на паралелния пазар се търгува за около 310 боливара - разлика от 43%. Макар правителството да забранява сделките по неофициалния курс и да задължава търговците да използват държавно определените стойности, разликата на практика е неизбежна и затруднява бюджетите, ценообразуването и доставките.

"Опитът на правителството да стабилизира пазара чрез вливания на долари даде резултат за известно време", коментира пожелал анонимност местен финансов анализатор, цитиран от El País. "Но политическата ситуация и напрежението със Съединените щати породиха сериозна несигурност относно бъдещето на страната. Пазарът се разшири и просто вече няма достатъчно долари."

Доларът остава основна разменна единица в ежедневната търговия - плащанията често се извършват в боливари по неофициален курс или чрез дигитални трансфери в щатска валута. Наличните долари в брой обаче стават все по-редки.

Риск от връщане към хиперинфлация

Официални данни за инфлацията през 2025 г. няма, но независими експерти предупреждават, че тя може да се ускори до над 400%. Бившият депутат и преподавател в Централния университет на Венецуела Хосе Гера смята, че правителството укрива реалните показатели."Централната банка спря да публикува данни за инфлацията още през септември миналата година, когато тя вече достигаше двуцифрени нива на месец", обяснява той. "Най-близките до реалността оценки сочат около 480% годишна инфлация. В същото време няма увеличение на заплатите - те са символични. Дават се само временни бонуси и се увеличават публичните разходи."

Въпреки частичното възстановяване на петролната индустрия - която за първи път от близо десетилетие произвежда над 1 млн. барела дневно - санкциите и ограниченият достъп до международни пазари продължават да ограничават приходите на страната.

С нарастващите икономически и политически рискове Венецуела отново се изправя пред заплахата от хиперинфлация - в момент, когато подобен феномен вече е рядкост в световен мащаб.