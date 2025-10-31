С нарастването на наемите и силното търсене на жилища в Прага, намирането на дом в центъра на столицата става все по-трудно. Община Прага обаче дава шанс на жителите да се сдобият с имоти в историческите квартали на града на по-достъпни цени.

В рамките на инициативата се предлагат десетки стаи и апартаменти, собственост на града, които могат да се наемат чрез онлайн търг с наддаване. Системата е отворена както за граждани на Чехия, така и за граждани на ЕС, живеещи в страната.

Какви са имотите?

Имотите варират от компактни студиа до по-големи апартаменти и се намират в непосредствена близост до туристически забележителности като Староместкия площад, Карловия площад и района Мала Страна. Това дава възможност на жителите да живеят в сърцето на Прага, без да се разоряват, разказват властите. Заместник-кметът по социалните въпроси Александра Уджения посочва, че "електронните търгове са прозрачен и икономичен начин за управление на общинската собственост", като позволяват ефективно използване на имоти, които не са предназначени за социални цели.

Източник: iStock

Всички имоти са подробно описани на официалния уебсайт на града, където са налични виртуални обиколки, карти и етажни планове. Първите огледи могат да се резервират онлайн, а наддаването се извършва чрез специален портал, където цената започва от минималната оферта и се покачва в реално време.

Участие могат да вземат всички граждани на Чехия и ЕС. Важно условие е да не притежават друг жилищен имот, както и да нямат непогасени задължения или текущи съдебни производства с общината.