В сърцето на Нове Бутовице в Прага скоро ще се издигне сграда, която ще промени панорамата не само на целия район, но и на града. Небостъргачът Top Tower ще се превърне в най-високата сграда в Чехия и смела архитектурна забележителност. Прага одобри необходимата промяна в устройствения план и заедно с нея споразумение за дарения. По този начин строителството се доближи значително до своя успешен край, като общинските съветници имат последната дума.

Проектът се разработва от компанията Trigema на милиардера Марсел Сурал. Той инвестира в строителството не само финанси, но и визия за свързване на изкуството, жилищното строителство и общественото пространство.

Общата стойност на инвестицията възлиза на приблизително 78,4 милиона евро, което го прави един от най-мащабните частни проекти в Чехия през последните години. Top Tower има амбицията да бъде повече от просто жилищна сграда, а символ на нова градска идентичност.

Източник: trigema.cz

На пръв поглед тя ще впечатли не само с височината си, но и с необичайната си форма. 125-метровата кула ще бъде "опряна" на корабокруширал кораб, произведение на изкуството на Дейвид Черни и архитекта Томаш Цисарж. Така цялостната конструкция ще достигне 135 метра.

Този въображаем елемент е предназначен не само да бъде артистичен символ, но и напомняне за смелостта да промениш света около себе си.

Top Tower ще предлага 250 апартамента под наем, повечето от които ще бъдат проектирани в духа на коливинга - минималистични жилища със споделени кухни и жилищни пространства.

Жителите ще имат достъп до висококачествени съоръжения, до културен център за събития, офиси, магазини, градина на покрива и подземен паркинг. Освен всичко останало, Top Tower е замислена като енергийно ефективна сграда, с очаквана LEED Gold сертификация.

Източник: trigema.cz

Какви са ползите за градската среда

Trigema не само се е ангажирала да построи сградата, но и да подпомогне значително развитието на околността. Общината и район Прага 13 ще допринесат общо с почти 3 милиона евро. Благодарение на сумата ще бъде възможно съживяването на паркинга и подлеза под улица "Бухарова" и изграждането на 2 асансьора към пешеходната зона.

Същевременно ще бъде създаден нов пешеходен преход и обществено пространство пред поликлиника "Липа".

Споразуменията за планиране обаче включват и други модификации - например пешеходен проход под улица "Сейдлерова" и снабдителен проход под улица "Бухарова".

От критика до компромис и символ

Проектът си спечели славата на "спорен" от самото начало. Опозицията в Прага 13 и някои местни жители отдавна се противопоставят на неговата реализация. Въпреки това, кметството в крайна сметка подписа меморандум с инвеститора и сега, най-после, градският съвет одобри промяната в устройствения план.

През последните 20 години районът "Нове Бутовице" претърпя фундаментална трансформация. От периферна част на Прага, той се превърна в модерно и динамично място. А Top Tower ще бъде перла в короната на тази трансформация, уверени са експерти.