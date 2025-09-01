И ако всички си мислят, че най-високата сграда в една страна трябва да бъде в столицата или в някой от големите градове, то това не важи съвсем за Испания. Да, най-високата сграда в момента - Torre Cristal (249 метра) - се намира в бизнес зоната, позната като Cuatro Torres (четири кули), в испанската столица Мадрид. Всъщност четири от най-високите сгради в страната са именно в тази зона.

Обаче има един в пъти по-малък град на източното крайбрежие, който и сега има над 30 небостъргача (високи над 100 метра). До три години там трябва да бъде построена най-високата жилищна сграда. Тя ще е висока 230 метра и ще е на 64 етажа. За сравнение - най-високата сграда в София (Sky Fort) все още се строи и ще е висока 202 метра. В момента първата позиция се държи от Capital Fort (126 метра).

????️???? Vive el Mediterráneo desde lo más alto.



Próximamente en Benidorm ➡️ #TMTower. pic.twitter.com/sYWmEJ5HrD — TM Grupo Inmobiliario (@TMGrupoInmo) August 11, 2025

Името на бъдещия испански небостъргач е TM Tower и ще се намира в близост до един от централните плажове на предимно туристическия Бенидорм. Освен жилищната част новата сграда ще разполага с 13 хиляди кв.м. споделени зони - басейни, фитнес, киносалон, спортна зона, sky bar, астрономическа обсерватория и др.

Сградата ще се намира на около 50 метра от плажа, което ще осигури на живущите там гледка към морето. Дори ще бъде изградена в непосредствена близост до сегашната най-висока сграда в Бенидорм - Intempo, която е завършена през 2014 г.

Инвестирор в TM Tower е семейната строителна компания от Аликанте (на 50 км. от Бенидорм) TM Grupo Inmobiliario. От създаването си през 1969 г. е построила над 20 хиляди жилища. Специализира във ваканционните имоти и освен в Испания присъства активно и в мексиканския Карибски басейн.

Освен със строителство се занимава и с управлението и експлоатацията на хотели. Също така предлага ваканционни жилища под наем, както и посредничи в сделки с недвижими имоти.

Градът на небодстъргачите

Градът е с едва около 75 хиляди души население, но в разгара на летния сезон допълнително посреща хиляди туристи. Така сградите в града над 50 метра са повече от 300.

А за това има няколко обяснения. Още през 50-те години тогавашният кмет Педро Сарагоса развива ранна стратегия за управление на туризма в града. По негово време се изготвя нов устройствен план, според който стимулира растежа на града във вертикална посока. Идеята е високите сгради да спестяват площ и да оставят място за широки булеварди и плажове.

Според плана високото строителство ще гарантира, че почти всички сгради ще имат морска гледка. Разположението и отстоянията между блоковете трябва да позволяват на слънцето да достига навсякъде - нещо важно за курорт, който се продава със "слънце и море".

Заради туристическия бум през 60-те и 70-те години на миналия век Бенидорм посреща хиляди туристи. Те биват настанявани във високи хотели на по-малка площ в сравнение, ако бяха по-ниски. Така градът не се разширява безкрайно по крайбрежието - нещо, с което не може да се похвали българското Черноморие. За спрявка - по линията Несебър-Елените не се разбира къде започва и къде свършва всеки от курортите.

Дори за инвестиротите е по-рентабилно да строят на малка площ и да получават повече жилища и ваканционни имоти, които след това да продават или отдават под наем. А това привлича и международен инвестиционен интерес.

Не на последно място небостъргачите са се превърнали в запазена марка за Бенидорм. Днес градът е разпознаваем в цял свят именно заради силуета си, напомнящ Ню Йорк или Маями. И макар архитектурата му да не е типична за Средиземноморието, той бива наречен от някои "малкия Манхатън".

В резултат на всичко това Бенидорм е вторият град в Европа (след Лондон) по брой небостъргачи на квадратен километър, и първи в Испания по височина и плътност на високите сгради.