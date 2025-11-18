Испания подготвя най-големия ускорителен тласък в историята на високоскоростните си железници, предава RTVE. Министърът на транспорта и устойчивата мобилност Оскар Пуенте представи план за вдигане на максималната скорост в AVE мрежата до 350 км/ч - ниво, сравнимо единствено с китайската система.

По думите му първата линия, която ще бъде модернизирана, е Мадрид-Барселона. Ремонтните дейности започват скоро и ще включват въвеждането на нов тип аеродинамични траверси. Благодарение на тях пътуването между двата най-големи града в страната ще бъде съкратено до под два часа.

Маршрутът вече обслужва около 15 млн. пътници годишно - огромен скок спрямо 2,2 млн. в първите години - и държи 85% от пазарния дял. За да се увеличи капацитетът, според Пуенте има два пътя - изграждане на повече коловози или повишаване на скоростта. Вторият вариант носи не само по-бързо пътуване, но и повече налични "слотове" за влакове, което позволява увеличаване на броя пътувания при същия подвижен състав

В момента трасето технически позволява скорост от 350 км/ч, но линиите в останалата част от страната все още не са пригодени за подобни параметри.

€60 млрд. за нова инфраструктура

Министърът определи деня като "ново начало" за испанския транспортен сектор. В следващите четири години се предвижда инвестиционен пакет от €60 млрд., обхващащ жп мрежата, пътища, пристанища и летища.

Аеродинамичните траверси са част от този план - те намаляват с 21% въздушното натоварване, генерирано от преминаващите влакове, като така предотвратяват изхвърлянето на баласт към подовете на композициите. Това позволява с до 12% по-висока скорост при същите аеродинамични условия.

Нови линии, станции и обходи

Програмата включва и директна връзка между Мадрид-Чамартин и Барселона без преминаване през Аточа. Предвижда се нова високоскоростна гара в Парла, което ще позволи на пътници от Андалусия да се прехвърлят към Барселона, без да навлизат в централната част на столицата.

Планира се и ново директно трасе между Лерида и Барселона, което ще заобикаля Тарагона - така ще се спестява време и ще се облекчи натоварването към Барселона Сантс. Проектът включва алтернативен достъп до бъдещата станция Ла Сагрера, избягвайки тунела Сантс-Сагрера.

Освен това се анализира създаването на високоскоростна гара на летище Ел Прат, свързана с линията Мадрид-Барселона-френската граница и интегрирана с регионалната мрежа Rodalies.

Най-голямата летищна програма от десетилетия

В паралел с железопътната модернизация Испания подготвя и най-мащабната програма за инвестиции в летищната си мрежа от десетилетия. В средата на септември, по време на посещение на летище Аликанте-Елче, премиерът Педро Санчес обяви план за 12,8 млрд. евро в периода 2027-2031 г., четири пъти повече от предходния цикъл. Средствата са част от новата рамка DORA III и ще финансират разширения на основните терминали в Мадрид-Барахас и Барселона-Ел Прат, по-голям капацитет в Аликанте, както и модернизация на летищата в Палма де Майорка и редица други регионални аеропорти.

Инвестициите ще бъдат покрити от ресурси на Aena - най-големия летищен оператор в света по брой пътници - без бюджетни средства, като целта е да се отговори на рязко нарасналия трафик и да се подобри устойчивостта на мрежата, която тази година се очаква да премине рекордна граница от 320 млн. пътници.

Новият Закон за устойчива мобилност

Паралелно с инфраструктурните проекти през миналата седмица Испания прие и новия Закон за устойчива мобилност - ключов нормативен пакет, окончателно одобрен в Конгреса след включването на 20 поправки от Сената. Законът признава "правото на мобилност" като основно право и отваря достъп до близо 10 млрд. евро европейско финансиране за зелени и цифрови транспортни проекти.

Една от най-значимите промени е задължението на държавните железници Renfe да възстановят схемата за компенсации при закъснения от 15 и 30 минути за влаковете AVE - мярка, отменена през юли 2024 г. и подкрепена от широк политически спектър. Министерството обаче предупреждава, че правилото може да наруши конкурентния баланс, тъй като част от частните оператори компенсират едва след 60 минути.

Законът залага и по-широка реформа на модела на мобилност: стимули за електрификация на железопътния, морския и въздушния транспорт; ограничаване на кратките вътрешни полети при налична жп алтернатива; нов механизъм за финансиране на градския транспорт; както и изискване компаниите с над 200 служители да въведат корпоративни планове за устойчива мобилност.

Renfe посреща реформата в значително по-стабилна финансова форма. За 2024 г. високоскоростните линии AVE, Avlo и Alvia отчитат 14,4% ръст на пътниците и €1,4 млрд. приходи, което сведе загубата до едва €2,9 млн. спрямо над €120 млн. година по-рано.