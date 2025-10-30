Новата редовна високоскоростна железопътна линия на Сърбия, обслужвана с китайски влакове, вече е факт, съобщават местните медии. Тя е изградена от китайските дружества China Railway International и China Communications Construction Company (CCCC), а модерните влакове се движат между Белград и Суботица.

Очаква се линията да стимулира икономиката и туризма, да привлече инвестиции и да засили регионалната свързаност, коментират експерти, цитирани от News.cn.

Средна скорост от 200 км/ч и с връзка до Унгария

Белград отбелязва пълната експлоатация на първата в страната железопътна линия, по която новите влакове развиват средна скорост от с 200 км/ч. Това е забележителен проект по предложената от Китай инициатива "Един пояс, един път" (BRI).

Източник: Wikimedia Commons

Управляван от националната железопътна компания Srbijavoz, 183,1-километровият сръбски участък от железопътната линия Унгария-Сърбия свързва столицата със северната част на страната. Влакът Inter City (Soko) изминава маршрута само за 79 минути, съкращавайки времето за пътуване от над пет часа преди проектът да стане реалност. Високоскоростните влакове превозват по 253 пътници.

Построена от двете китайски дружества, бързата линия се очаква да засили сериозно регионалната свързаност. Припомняме, че както Money.bg вече писа, наскоро беше завършен и 108-километровият участък от Нови Сад до Суботица. Участъкът Белград-Нови Сад е в експлоатация от март 2022 година.

Цялата железопътната линия Унгария-Сърбия е с дължина 341,7 км, от които 183,1 км преминават през Сърбия. Според Пекин това представлява важен етап в железопътното сътрудничество между Китай и Европа.