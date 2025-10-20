Китайският високоскоростен влак наречен CR450, по време на тестов пробег постигна рекордната за този вид транспорт скорост от 453 км/ч, съобщи Централната телевизия на Китай.

С модела високоскоростен влак CR450 сега провеждат тестови пътувания по високоскоростната железопътна линия Шанхай - Чонцин - Ченду.

Към превоз на пътници с този високоскоростен транспорт се предвижда да се пристъпи след завършване на (безпроблемен)тестов пробег от общо 600 000 километра.

Инженерите, разработили CR450, са успели да подобрят външния дизайн и въздушна обтекаемост на влака, което му дава възможност да ускорява от нула до 350 км/ч само за 4 минути и 40 секунди.

Прототипът на CR450 беше представен през декември 2024 година. Очаква се този нов модел влак в близко бъдеще съществено да намали времето на пътуването на далечни разстояния из Китай.

Освен това, техническите характеристики на влака включват - по-къс спирачен път, стабилност и подобрена система за управление, което, както се твърди, осигурява по-голяма сигурност на превозите в сравнение със съществуващите модели високоскоростни влакове. Той също така се очаква да бъде и по-комфортен и енергийно ефективен.