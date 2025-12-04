Томи Вер Елст, генерален мениджър на Sensata Technologies в България, бе избран за председател на Управителния съвет на Аутомотив Клъстер България, съобщиха от организацията.

"Под негово ръководство и с подкрепата на водещи компании от автомобилната индустрия предстои нов период в развитието на Клъстера, свързан с разширяване на дейностите и изпълнението на редица нови и мащабни проекти в тясно сътрудничество с бизнеса и индустриалните партньори", се посочва в прессъобщението.

Томи Вер Елст е генерален мениджър на Sensata Technologies в България от 2011 г., като се присъединява към организацията през 2009 г. на позиция оперативен мениджър. Паралелно с настоящите си отговорности в България, той е и регионален оперативен ръководител на Sensata за Европа.

Притежава над 20 години международен управленски опит в областта на кросрегионалните операции в динамична и високотехнологична бизнес среда, като развива организационни структури и екипи, ориентирани към позиционирането на компанията като предпочитан партньор и работодател.

През 2025 г. Sensata Technologies Bulgaria бе отличена с призове в различни категории - за иновации, за екип и оперативно съвършенство. През следващата година компанията ще отбележи 25 години устойчиво развитие в България.

"Успехът на българската автомобилна индустрия зависи от скоростта, с която компаниите ще приемат дигитализацията и високотехнологичните решения. С активната подкрепа на нашите членове и партньори, Аутомотив Клъстер България ще подпомага компаниите да реагират на динамичните процеси в сектора чрез нови инициативи и стратегически проекти за повишаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж", заяви изпълнителният директор на Аутомотив Клъстер България арх. Любомир Станиславов.

Новоизбраният УС на Аутомотив Клъстер България е в състав: