Томи Вер Елст, генерален мениджър на Sensata Technologies в България, бе избран за председател на Управителния съвет на Аутомотив Клъстер България, съобщиха от организацията.
"Под негово ръководство и с подкрепата на водещи компании от автомобилната индустрия предстои нов период в развитието на Клъстера, свързан с разширяване на дейностите и изпълнението на редица нови и мащабни проекти в тясно сътрудничество с бизнеса и индустриалните партньори", се посочва в прессъобщението.
Томи Вер Елст е генерален мениджър на Sensata Technologies в България от 2011 г., като се присъединява към организацията през 2009 г. на позиция оперативен мениджър. Паралелно с настоящите си отговорности в България, той е и регионален оперативен ръководител на Sensata за Европа.
Притежава над 20 години международен управленски опит в областта на кросрегионалните операции в динамична и високотехнологична бизнес среда, като развива организационни структури и екипи, ориентирани към позиционирането на компанията като предпочитан партньор и работодател.
През 2025 г. Sensata Technologies Bulgaria бе отличена с призове в различни категории - за иновации, за екип и оперативно съвършенство. През следващата година компанията ще отбележи 25 години устойчиво развитие в България.
"Успехът на българската автомобилна индустрия зависи от скоростта, с която компаниите ще приемат дигитализацията и високотехнологичните решения. С активната подкрепа на нашите членове и партньори, Аутомотив Клъстер България ще подпомага компаниите да реагират на динамичните процеси в сектора чрез нови инициативи и стратегически проекти за повишаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж", заяви изпълнителният директор на Аутомотив Клъстер България арх. Любомир Станиславов.
Новоизбраният УС на Аутомотив Клъстер България е в състав:
- SENSATA TECHNOLOGIES BULGARIA EOOD
- AUTO PARK BULGARIA JSK
- EY
- FESTO
- GESTAMP ETEM AUTOMOTIVE BULGARIA
- HANON SYSTEMS PLOVDIV EOOD
- MELEXIS BULGARIA
- ROBERT BOSCH
- STANDARD PROFIL BULGARIA EAD
- STARCK TECHNOLOGY AD
- VIENNA REAL ESTATE
- VISTEON ELECTRONICS BULGARIA